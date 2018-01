Cogeco inc. annonce les résultats des votes tenus à l'égard de l'élection des administrateurs à l'assemblée annuelle des actionnaires







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 12 jan. 2018) - Cogeco inc. (« Cogeco») (TSX:CGO) annonce que tous les candidats à l'élection indiqués dans sa circulaire d'information datée du 17 novembre 2017 ont été élus au conseil d'administration de Cogeco à l'assemblée annuelle des actionnaires qui a eu lieu le 11 janvier 2018 à Montréal, au Québec (l'« assemblée »).

Les résultats détaillés des votes tenus à l'égard de l'élection des administrateurs sont les suivants :

Candidat Résultats Pour % Pour Abstentions % Abstentions Louis Audet Élu 42 701 101 99,95 22 565 0,05 Mary-Ann Bell Élue 42 693 686 99,93 29 980 0,07 James C. Cherry Élu 42 672 249 99.88 51 417 0,12 Normand Legault Élu 42 700 284 99,95 23 382 0,05 David McAusland Élu 42 523 808 99,53 199 858 0,47 Jan Peeters Élu 42 463 761 99,81 79 905 0,19

On peut consulter les résultats des votes tenus à l'égard des questions soumises au vote, y compris, à des fins d'information, les résultats du vote des porteurs d'actions subalternes à droit de vote seulement, sur le site Web de SEDAR (www.sedar.com).

