Invitation aux médias - Annonce d'un important investissement pour moderniser le Centre J. A. Lemay







WINDSOR, ON, le 12 janv. 2018 /CNW Telbec/ - La députée de Richmond et adjointe parlementaire du premier ministre (volet jeunesse), Mme Karine Vallières, au nom du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Sébastien Proulx, et la mairesse de Windsor, Mme Sylvie Bureau invitent les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle elle annoncera un important investissement pour moderniser le Centre J.A. Lemay.

DATE : Lundi 15 janvier 2018



HEURE : 10 h 30



LIEU : Centre J.A. Lemay

250, rue Georges-Guilbault,

Windsor, Québec

J1S 1M8

SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport

Communiqué envoyé le 12 janvier 2018 à 15:17 et diffusé par :