Analyse de cycle de vie des sacs d'emplettes : Recyc-Québec confirme que le meilleur choix demeure de ne pas utiliser de sac







MONTRÉAL, le 12 janv. 2018 /CNW Telbec/ - La société d'État RECYC-QUÉBEC a rendu publics aujourd'hui les résultats de l'analyse du cycle de vie environnementale et économique sur les sacs d'emplettes. Tel qu'attendu, l'abandon des sacs à usage unique provoque de grands impacts sur l'environnement, l'eau et la faune. L'étude confirme également qu'en moins d'un an d'utilisation les sacs réutilisables sont la meilleure option. La Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) appuie les recommandations de RECYC-QUÉBEC qui conseillent de ne pas utiliser de sac ou d'utiliser les sacs réutilisables.

Les comportements des Québécois quant à l'utilisation des sacs d'emplettes ont grandement évolué dans les dernières années. Déjà en avril 2008, le Code volontaire de bonnes pratiques sur l'utilisation des sacs d'emplettes avait permis de réduire de 52 % la consommation de ces sacs qui est passée de 2 milliards de sacs annuellement à moins d'un milliard. Les sacs d'emplettes réutilisables sont depuis 2010 le produit écoresponsable le plus utilisé des Québécois selon le baromètre de la consommation responsable-édition Québec 2017. Ce baromètre indique également qu'il y a une volonté claire chez les consommateurs de repenser les modes de vie et de consommation.

C'est dans ce contexte que les municipalités du Grand Montréal ont décidé de rejoindre des milliers de villes et régions métropolitaines à travers le monde ayant également décidé d'agir pour réduire l'utilisation des sacs de plastique et repenser les comportements face aux articles jetables à usage unique. Des dizaines de municipalités de la CMM emboitent le pas, dont la Ville de Montréal qui a interdit les sacs de plastique depuis le 1er janvier dernier. Rappelons que la Ville de Brossard, qui a interdit ces sacs en septembre 2016, dresse un bilan très positif de cette mesure à laquelle 91 % des commerçants de son territoire s'étaient conformés six mois après son entrée en vigueur.

Les municipalités ayant adopté, ou en voie d'adopter, un règlement représentent 78 % de la population de la région métropolitaine de Montréal. Pour en savoir plus, consultez le site de la CMM au www.cmm.qc.ca.

