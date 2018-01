Conditions météorologiques difficiles dans la région métropolitaine - Urgences-santé recommande à la population de Laval et de Montréal de rester à la maison







MONTRÉAL, le 12 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Avec la fluctuation de températures et l'alerte de tempête hivernale en vigueur émise par Environnement Canada, Urgences-santé demande à la population de Laval et de Montréal d'éviter de sortir de leur domicile dans la mesure du possible. Pour ceux qui doivent se déplacer à l'extérieur, nous vous demandons d'être très prudents, puisque les conditions météorologiques annoncées causent habituellement de nombreux accidents et de nombreux appels au 911.

Urgences-santé a à coeur d'assurer la continuité de ses services à la population des régions de Montréal et de Laval. Les paramédics et les répartiteurs d'urgence travaillent activement à répondre aux nombreux appels. Urgences-santé tient d'ailleurs à remercier la population pour sa patience et son utilisation judicieuse de ses services en ces journées critiques. Dans les cas où une ambulance est requise pour le transport d'un patient, Urgences-santé recommande de sécuriser les surfaces glissantes en répandant un abrasif. La Corporation rappelle que, pour les situations non-urgentes, les citoyens peuvent s'adresser à Info-Santé (8-1-1).

À propos de la Corporation d'urgences-santé

La Corporation d'urgences-santé est la plus grande organisation ambulancière au Québec. Elle emploie près de 1 500 personnes, dont plus de 900 paramédics et 100 répartiteurs médicaux d'urgence qui desservent la population de Montréal et de Laval. Elle reçoit plus de 350 000 appels par année, une moyenne d'environ 1000 appels par jour.

