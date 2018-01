/C O R R E C T I O N de la source -- Affaires autochtones et du Nord Canada/







Dans l'avis aux médias - La ministre Bennett annoncera du soutien et un partenariat pour un projet communautaire innovateur sur l'énergie à Iqaluit, diffusé le 12 janv. 2018 par Affaires autochtones et du Nord Canada sur le fil de presse CNW, veuillez prendre note qu'il y a eu un changement d'heure pour l'événement. L'heure est maintenant de 14 h 30 à 15 h 30 (HNE). La copie complète et corrigée suit :

Avis aux médias - La ministre Bennett annoncera du soutien et un partenariat pour un projet communautaire innovateur sur l'énergie à Iqaluit

OTTAWA, le 12 janv. 2018 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, annoncera un partenariat avec la ville d'Iqaluit et la Qulliq Energy Corporation pour soutenir l'énergie renouvelable dans la ville.

Un court point de presse suivra l'événement, ainsi qu'une visite guidée du centre aquatique d'Iqaluit (ouvert aux médias).

Date :

Le lundi 15 janvier 2018

Heure :

De 14 h 30 à 15 h 30 (HNE)

Lieu:

Centre aquatique d'Iqaluit

692, Niaqunngusiariaq

Iqualuit (Nunavut) X0A 0H0

