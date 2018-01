Systech Europetm annonce une expansion rapide de sa clientèle et de son réseau de partenaires de sérialisation pharmaceutique prêts à la conformité au règlement FMD







BRUXELLES, le 12 janvier 2018 /CNW/ - Systech International, leader mondial de la technologie de sérialisation, de traçabilité et de protection des marques, a accru sa présence européenne de 50 % en 2017, grâce aux nouveaux comptes en France, Allemagne, Grèce, Turquie et Finlande.

La société a également ajouté à son réseau mondial de nouveaux partenaires de solutions autorisés, offrant des solutions intégrées clés en main avec Systech UniSeriestm, la norme industrielle pour la sérialisation des produits conformes à la Directive sur les médicaments falsifiés (FMD), ainsi qu'avec les technologies de traçabilité et d'anti-contrefaçon en expansion de la société.

Systech, qui a déployé le premier projet mondial de sérialisation et d'agrégation en Europe il y a plus de dix ans, compte aujourd'hui à son actif des implémentations pour 19 des 20 sociétés pharmaceutiques mondiales en importance. Comptant 30 ans d'expérience dans l'industrie, Systech dispose d'une technologie logicielle configurable primée, y compris la vision, le flux de travail de sérialisation et la gestion de numéro, pour assurer aux grandes et petites sociétés pharmaceutiques, notamment les multinationales, les fabricants régionaux et les CMO/CPO, la mise au point de solutions de sérialisation rapides et économiques.

Alastair Taylor, directeur des ventes européennes chez Systech, a déclaré : « Nous aidons les clients à respecter l'échéance de février 2019 imposée par le règlement et à maintenir la conformité de manière efficace et peu perturbatrice. Nous fournissons des logiciels et des services avec des solutions agnostiques d'équipement d'emballage (OEM), ce qui nous permet de travailler avec n'importe quel partenaire et n'importe quelle ligne de conditionnement, neuve ou rééquipée. »

Servicepoint Oy, l'un des partenaires de ventes et d'intégration de Systech, met en oeuvre en ce moment en Finlande la solution de sérialisation Systech pour Santen Pharmaceutical, le principal fabricant de médicaments ophtalmiques en Europe du Nord. La mise en oeuvre comprend un logiciel de sérialisation Systech intégré aux machines de conditionnement d'Inno4Life, également partenaire de Systech.

Matti Rosengren, vice-président, fabrication EMEA de Santen, a commenté : « Servicepoint fournit un module de sérialisation Systech préconfiguré, au déploiement rapide d'ici l'été, dans les limites de notre budget et de notre calendrier, et nous bénéficierons d'un processus rationalisé d'intégration et de validation des sites. »

« Servicepoint est l'un des rares fournisseurs européens à pouvoir fournir aux lignes de conditionnement pharmaceutique une solution de sérialisation complète et intégrée englobant le conseil, la conception, la construction, l'installation, les essais et la maintenance », a souligné de son côté Pekka Hoffrén, chef de la direction de Servicepoint.

À propos de Systech International :

Systech est prestataire de mise en conformité réglementaire accélérée, compte plus de 4 000 implantations logicielles dans 35 pays, et ses partenaires de solutions autorisés, dans le monde entier, sont prêts à aider les entreprises à respecter les délais réglementaires aussi bien de leur pays que des pays d'exportation. Systech et son réseau de partenaires assurent l'étroite intégration d'une solution de sérialisation, facilitent la communication de données et réduisent le risque global à l'endroit des projets.

Contact :

Systech International

Stacey Owens-Perrotta

Téléphone : +1 609 235 3639

stacey.owens-perrotta@SystechOne.com

SOURCE Systech International

Communiqué envoyé le 12 janvier 2018 à 15:00 et diffusé par :