Sunwing aide les Canadiens à échapper aux blues de l'hiver et s'envoler au soleil

MONTRÉAL, 12 janv. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le troisième lundi du mois de janvier est considéré par beaucoup comme étant un des jours les plus tristes de l'année. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi quand on pense à la température glaciale, au manque de soleil et aux résolutions du Nouvel An déjà abandonnées qui accompagnent cette date. Voilà pourquoi Sunwing lance aujourd'hui son solde Échappez aux blues de l'hiver. Celui-ci permettra aux Canadiens de s'évader vers un paradis tropical en profitant de rabais incroyables allant jusqu'à 60 % sur des forfaits vacances tout compris dans certains des hôtels les mieux cotés des Caraïbes, du Mexique et de l'Amérique centrale. De plus, le simple fait de réserver leurs vacances de rêve pourrait leur mettre le sourire aux lèvres.



Un récent sondage commandé par Sunwing démontre que 95 % des vacanciers canadiens affirment que le seul fait de penser à leur escapade imminente leur procure de la joie, et 70 % des voyageurs disent se sentir plus motivés au travail sachant que des vacances s'annoncent. Ce phénomène est appelé l'effet halo de vacances.

Les Canadiens qui souhaitent mettre la théorie à l'épreuve pourront le faire pendant le solde Échappez aux blues de l'hiver en choisissant parmi une grande sélection d'hôtels qui sont parmi les mieux cotés. Les familles pourront jouer dans l'eau et s'amuser comme des fous au Memories Splash Punta Cana. Cet hôtel, gagnant du prix du Choix des voyageurs de TripAdvisor® en 2017, abrite sur place le plus grand parc aquatique de toutes les Caraïbes. De plus, les parents pourront profiter d'avantages exclusifs, tels que des aubaines permettant aux enfants de séjourner, jouer et manger GRATUITEMENT dans cet hôtel pittoresque.

Les couples, quant à eux, bénéficieront d'extras exclusifs, tels que des rabais sur des soins au spa, des repas illimités dans des restaurants à la carte et bien plus encore au El Dorado Sensimar Seaside Suites. Cette propriété pour adultes, une des mieux cotés à Riviera Maya, est classée parmi les plus romantiques au monde par Forbes. Durant leur séjour, les clients de l'hôtel pourront vivre l'Expérience Gourmet Inclusive®, dans le cadre de laquelle ils auront l'occasion de déguster des mets à base de légumes et d'herbes qui ont été cultivés sur place, ainsi que des spiritueux haut de gamme.

Les voyageurs souhaitant rehausser leur expérience en vacances et se laisser dorloter seront comblés au Royalton Cayo Santa Maria, à Cuba. Cette propriété populaire pour adultes est la seule à avoir été nommée no1 des hôtels tout compris à Cayo Santa Maria par TripAdvisor's®. Cet hôtel est adapté à tous les types de voyageurs. Il propose d'ailleurs, à proximité, une grande sélection de sports nautiques, tels que la planche à voile et la plongée avec tuba, ainsi que des coins parfaits pour relaxer, comme sa spectaculaire plage de sable blanc.

Tous les forfaits Sunwing comprennent les vols aller-retour avec Sunwing Airlines, où les vacanciers peuvent se détendre, relaxer et savourer un toast au vin mousseux, un service gratuit de boissons non alcoolisées, ainsi qu'un menu d'achats à bord proposant une sélection de collations et repas légers, avec des choix inspirés par la célèbre chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada. Les passagers ont également droit à une franchise de bagages généreuse de 23 kg, offerte gratuitement.

Pour réserver vos prochaines vacances tout compris, veuillez consulter le Sunwing.ca ou communiquer avec votre agent de voyages.

