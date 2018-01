Urbanimmersive annonce l'exercice intégral de l'option de surallocation dans le cadre de son récent placement d'unités dans le public







LAVAL, Québec, 12 janv. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Urbanimmersive inc. (« Urbanimmersive » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:UI.V), la plateforme de contenu marketing destinée au secteur immobilier, est heureuse d'annoncer l'émission de 1 500 000 unités additionnelles au prix de 0,125 $ chacune (le « prix d'offre ») pour un produit brut de 187 500 $ (le « placement lié à l'exercice de l'option de surallocation »). Chaque unité se compose d'une action ordinaire de la Société (une « action ordinaire ») et d'un bon de souscription d'action ordinaire (un « bon de souscription ») dont l'exercice permet de souscrire une action ordinaire au prix de 0,25 $ jusqu'au 20 décembre 2019.



Le placement lié à l'exercice de l'option de surallocation a été réalisé à la suite de l'exercice intégral d'une option de surallocation accordée par la Société à Leede Jones Gable Inc. (le « placeur ») dans le cadre du placement dans le public de 1 250 000 $ d'unités de la Société, dont la clôture a eu lieu le 20 décembre 2017.

En contrepartie des services qu'il a fournis dans le cadre du placement lié à l'exercice de l'option de surallocation, le placeur a reçu une rémunération en espèces totalisant 15 000 $, soit 8 % du produit brut tiré du placement lié à l'exercice de l'option de surallocation. Le placeur a également reçu des options incessibles (les « options du placeur ») lui permettant de souscrire, au total, au plus 120 000 unités, soit 8 % des unités émises dans le cadre du placement lié à l'exercice de l'option de surallocation. Chaque option du placeur lui confère le droit d'acquérir une unité au prix d'offre jusqu'au 20 décembre 2019.

Urbanimmersive a l'intention d'affecter le produit net tiré du placement lié à l'exercice de l'option de surallocation à des initiatives marketing et au développement de sa plateforme, y compris la mise à jour du site web de la Société et l'intégration de la technologie blockchain au sein de sa plateforme.

Les titres visés par les présentes n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ou d'une loi sur les valeurs mobilières d'un État américain, et ils ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'inscription ou d'une dispense des obligations d'inscription de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente, ni la sollicitation d'une offre d'achat, des titres aux États-Unis, dans une province ou un territoire du Canada ou ailleurs. Il n'y aura aucune vente des titres là où pareille offre de vente, sollicitation d'une offre d'achat ou vente est interdite.

À propos d'Urbanimmersive

Urbanimmersive est une plateforme de contenu marketing destinée aux professionnels de l'immobilier. L'entreprise met en relation les professionnels de l'immobilier, les photographes et les langagiers (rédacteurs, réviseurs et traducteurs) dans le but de simplifier et d'optimiser tout le processus de production de contenu marketing original. Urbanimmersive permet à ses clients de maximiser leur investissement en marketing tout en augmentant leur productivité, leur compétitivité, leur visibilité sur le web, l'engagement des consommateurs envers leur marque de commerce et, ultimement, leurs revenus.

Urbanimmersive inc.

Ghislain Lemire

Président et chef de la direction

514 394-7820, poste 202

ghislainlemire@urbanimmersive.com

www.urbanimmersive.com

