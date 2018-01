Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Windsor

La Ville de Laval a rencontré les représentants de la Cité de la culture et du sport de Laval et le personnel de l'exploitation de l'amphithéâtre de la Place Bell afin de mettre en place rapidement des mesures correctives visant l'accueil, l'accès au...

Note aux rédacteurs : Une photo et une vidéo (https://youtu.be/i7AsI1PBpyI) sont associées à ce communiqué de presse. À la veille du salon International Meeting on Simulation in Healthcare (IMSH) à Los Angeles (Californie), le plus important...