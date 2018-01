Séjournez au Vermont en profitant de votre argent à la valeur nominale lorsque vous voyagez avec Porter Airlines







TORONTO, le 12 janv. 2018 /CNW/ - Porter Airlines s'est associé au Vermont pour offrir à ses passagers des économies exclusives à valeur monétaire nominale pour leurs escapades hivernales dans l'État de la montagne verte. D'excellents tarifs pour l'hébergement et les pistes de ski sont offerts exclusivement aux passagers de Porter, qui peuvent choisir parmi plus de 20 établissements participants à Burlington, ainsi que dans les régions de Stowe et de Mad River Valley. Les économies de 20 à 30 p. cent signifient que les prix sont équivalents en dollars canadiens.

Le Vermont offre une variété d'activités hivernales, que ce soit dévaler les pistes de ski et de planche à neige de classe mondiale ou relaxer dans les chalets ou auberges réputés de l'État.

«Ce partenariat avec le Vermont offre à nos passagers des économies exclusives durant leur séjour dans l'État», a déclaré Robert Deluce, président-directeur général de Porter Airlines. «Il y a tellement d'excellentes raisons de visiter le Vermont cet hiver et ce programme en est une de plus.»

«Nous sommes très heureux que les passagers qui viendront au Vermont avec Porter Airlines durant cette saison d'hiver puissent bénéficier de tarifs à valeur nominale pour leurs forfaits d'hébergement dans certains hôtels, centres de villégiature, auberges et gîtes du passant», a indiqué Wendy Knight, commissaire du Département du tourisme et du marketing du Vermont. «Le vol de Toronto à Burlington est un vol direct rapide offert par Porter et nous nous attendons à ce que ce forfait d'hébergement favorise davantage les voyages entre le Canada et le Vermont.»

Les vols seront offerts deux fois par semaine les mardis et les samedis de l'aéroport Billy Bishop de Toronto à l'aéroport international de Burlington, jusqu'au 27 mars 2018. Pour consulter l'horaire détaillé, allez sur le site www.flyporter.com.

Les rabais pour l'hébergement peuvent être appliqués aux réservations nouvelles et existantes avec Porter Airlines. Pour plus de précisions au sujet d'offres en particulier, allez sur le site vermontvacation.com.

