Invitation aux médias - Lancement du livre Pratiques de gestion de l'innovation

MONTRÉAL, le 12 jan. 2018 /CNW Telbec/ - La gestion de l'innovation est un processus complexe dont le succès dépend d'une multitude de facteurs. En s'appuyant sur des exemples concrets, les treize auteurs de l'ouvrage - praticiens et enseignants ayant à coeur de partager leur expertise en gestion de l'innovation - traitent des pratiques dans ce domaine et décrivent des méthodes et des outils ayant fait leurs preuves sur le terrain. Ils tentent de faire découvrir au lecteur un ensemble de méthodologies et de démarches lui permettant d'optimiser le potentiel qui se cache dans tout projet innovant et, de ce fait, d'augmenter ses chances de réussite.

Le lancement se déroulera en présence de Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, qui a rédigé la préface de ce livre.

Quoi : lancement du livre Pratiques de gestion de l'innovation



Quand : le lundi 15 janvier, 17 h 30



Où : École de technologie supérieure (ÉTS)

Salle des pas perdus (1er étage)

1100, rue Notre-Dame Ouest (angle Peel)

Montréal H3C 1K3

