Hisense TV en tête des ventes sur le marché chinois pour la 14e année consécutive







PÉKIN, 12 janvier 2018 /PRNewswire/ -- Selon les derniers chiffres publiées par CMM, à la fin de 2017 Hisense TV reste leader tant au niveau du volume que de la valeur au détail pour la 14e année consécutive en Chine. Le volume de ventes de Hisense TV a atteint 16,79 %. Et la valeur au détail de Hisense TV a atteint 17,96 % sur le marché chinois, soit 26,5 % plus que la marque à la deuxième place.

Sur le marché international, les résultats de Hisense TV sont encore plus brillants. Selon les informations publiées par le service chinois des douanes, les exportations de Hisense TV ont augmenté de 30,8 % en glissement annuel, à la fin novembre 2017, un chiffre supérieur à la moyenne du secteur. De janvier à octobre 2017, la part de marché de Hisense TV a atteint 22,4 % en Afrique du Sud et 19,6 % en Australie pour se placer premier localement.

Sur un marché des téléviseurs qui connaît une concurrence féroce, Hisense refuse de suivre la tendance de remettre en cause la qualité et les prix. La marque préfère au contraire insister sur l'innovation technologique et les standards de grande qualité. Grâce à des efforts soutenus dans des produits innovants et différentiés tels que les téléviseurs 4K laser, les U9 ULED et le système d'intelligence artificielle VIDAA, Hisense gagne encore davantage de parts de marché. Selon le rapport de CMM, la télévision 55 pouces 4K de Hisense se trouve à la première place de la liste de ventes de téléviseurs en Chine. En outre, Hisense a gagné 4 placés dans le Top 20 et la marque est devenue l'étoile la plus brillante dans la liste d'honneur.

Communiqué envoyé le 12 janvier 2018 à 10:04 et diffusé par :