C'est une fille ! - Laerdal Medical annonce de nouveaux simulateurs SimNewB® et SimBabytm







WAPPINGERS FALLS, New York, le 12 janvier 2018 /CNW/ - Alors qu'elles s'efforcent de répondre aux besoins de leurs patients uniques, des tout petits, les unités de travail et d'accouchement, ainsi que les unités de soins intensifs pédiatriques, se trouvent confrontées à des besoins accrus de formation. Fidèle à sa démarche d'amélioration, Laerdal Medical lancera demain, lors du congrès IMSH ('International Meeting on Simulation in Healthcare), qui se tient à Los Angeles (Californie), deux nouveaux simulateurs SimNewB® et SimBabytm.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/626460/Laerdal_Medical_Corporation_SimNewB.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/626461/Laerdal_Medical_Corporation_SimBaby.jpg

SimNewB® est un simulateur néonatal développé en collaboration avec l'American Academy of Pediatrics (AAP) pour répondre aux objectifs d'apprentissage spécifiques établis par le programme de réanimation néonatale (Neonatal Resuscitation Program®, NRP®). Conçu pour faciliter la formation aux techniques de réanimation et de stabilisation néonatale dans les dix premières minutes de la vie, SimNewB® aide les professionnels de la santé en les préparant à réagir rapidement et efficacement aux événements critiques.

Voici un aperçu des principales caractéristiques du nouveau SimNewB® :

Voie respiratoire anatomiquement précise

Résistance pulmonaire dynamique

Intubation nasale et orale

Montée et descente bilatérales et unilatérales de la poitrine

Cyanose centrale

Accès interosseux bilatéral

Rétroaction RCR de qualité

Appliquant les mêmes normes cliniques, Laerdal lancera également SimBabytm, un simulateur pédiatrique entièrement repensé et mis au point à partir d'examens de tacographie réels d'un nourrisson de 9 mois. SimBabytm peut être utilisé pour former des équipes interdisciplinaires à l'évaluation générale des patients et pour gérer les événements critiques, ce qui peut mener à des temps de réponse améliorés et à des résultats positifs à l'endroit des patients.

Voici un aperçu des principales caractéristiques du nouveau SimBabytm :

Yeux réactifs : clignotement et réponse pupillaire

Palpation du foie

Mouvement du bras

Crises épileptiques

Voie respiratoire anatomiquement précise et réaliste

Rétroaction RCR de qualité

Accès IV pré-porté

Les simulateurs SimNewB® et SimBabytm peuvent être commandés à l'aide d'un SimPad® portatif, d'un SimPad® PLUS portatif ou d'un ordinateur LLEAP (Laerdal Learning Application) à écran tactile. Les deux simulateurs devraient commencer à être livrés au cours du deuxième trimestre 2018.

« Les nouveaux SimNewB® et SimBabytm ont été mis au point pour accompagner les récents progrès de la réanimation néonatale et des soins pédiatriques, respectivement, » a déclaré David Johnson, président de Laerdal Medical, Amériques, ajoutant que « Laerdal tient comme toujours à contribuer à sauver la vie des patients les plus vulnérables. »

Pour en savoir plus sur les nouveaux simulateurs SimNewB® et SimBabytm, rendez-vous sur www.Laerdal.com/Babies2018.

À propos de Laerdal

Laerdal Medical s'est donné pour mission de contribuer à sauver des vies en faisant avancer la formation à la réanimation, en soins aux patients et en soins d'urgence. Les produits et programmes Laerdal sont utilisés par les établissements d'enseignement, les hôpitaux, les services médicaux d'urgence (EMS) et les services militaires du monde entier. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur www.Laerdal.com.

Contact presse

Danica McDonough, Relations médias

Courriel : danica.mcdonough@laerdal.com

Téléphone : (845) 297-7770

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/555796/Laerdal_Logo.jpg

SOURCE Laerdal Medical Corporation

Communiqué envoyé le 12 janvier 2018 à 10:03 et diffusé par :