Visite de la gouverneure générale à Montréal







OTTAWA, le 12 janv. 2018 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, effectuera une visite à Montréal le lundi 15 janvier 2018. À son arrivée, Son Excellence rencontrera la mairesse de Montréal et, plus tard dans la journée, elle prononcera une allocution à l'occasion du lancement du livre intitulé Pratiques de gestion de l'innovation.

Voici l'itinéraire détaillé de Son Excellence.

14 h

Rencontre avec la mairesse de Montréal

Son Excellence signera le livre d'or de la ville et rencontrera la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante.

Hôtel de ville de Montréal, 510, rue Gosford

PHOTO OP - Arrivée à l'hôtel de ville, signature du livre d'or et début de la rencontre.

PERSONNE?RESSOURCE POUR LES MÉDIAS : Geneviève Jutras, 514-243-1268, genevieve.jutras@ville.montreal.qc.ca

17 h 30

Lancement du livre intitulé Pratiques de gestion de l'innovation

Son Excellence prononcera une allocution dans le cadre du lancement du livre intitulé Pratiques de gestion de l'innovation, publié par les Presses de l'Université du Québec. La gouverneure générale a rédigé la préface du livre.

Ce livre a pour objectif d'aider à la professionnalisation de l'approche de l'innovation, tant dans les milieux industriel qu'universitaire. Le livre aborde les multiples étapes de la gestion de l'innovation - depuis la conception d'une idée novatrice jusqu'à sa mise en marché.

Salle des Pas perdus, École de technologie supérieure, 1100, rue Notre-Dame Ouest

OUVERT AUX MÉDIAS - Durant les discours seulement

PERSONNE?RESSOURCE POUR LES MÉDIAS : Olivier Audet, 514 396- 8466, olivier.audet@etsmtl.ca

SOURCE Le gouverneur général du Canada

Communiqué envoyé le 12 janvier 2018 à 09:28 et diffusé par :