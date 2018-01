La Ville de Montréal accorde une contribution financière à Concertation Montréal pour la réalisation de sept grands projets







MONTRÉAL, le 12 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le comité exécutif a autorisé, lors de sa réunion hebdomadaire, l'octroi d'une contribution financière de 4 660 274 $ à Concertation régionale de Montréal (Concertation Montréal) pour la réalisation de sept grands projets de concertation s'échelonnant d'octobre 2017 à décembre 2019. Les crédits requis pour le versement de cette contribution proviennent du Fonds de développement des territoires (FDT), remis à la Ville par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) dans le but de favoriser le développement local et régional sur son territoire.

« Nous sommes heureux de confier à Concertation Montréal cet important mandat pour la réalisation de grands projets de concertation qui permettront de répondre à d'importants besoins pour notre métropole. Par ailleurs, les projets retenus touchent des thèmes très chers à notre administration, notamment ceux de l'enfance, de la participation citoyenne, de la parité et de l'équité, ainsi que des saines habitudes de vie », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Cette annonce est le fruit d'une étroite collaboration entre plusieurs services municipaux de la Ville qui ont établi les mandats offerts à Concertation Montréal. Leur réalisation permettra de mettre en oeuvre des aspects clés de plusieurs politiques, plans et stratégies de la Ville, tels que le Plan Montréal durable 2016-2020, la Politique de l'enfant et la Stratégie jeunesse », a souligné le responsable du développement économique et commercial et des relations gouvernementales au comité exécutif, Robert Beaudry.

« Le gouvernement du Québec est fier de s'associer à la Ville pour soutenir l'organisme Concertation Montréal. Cet appui permettra l'émergence d'initiatives structurantes en faveur de la mobilisation des communautés et de l'amélioration des milieux de vie de l'agglomération de Montréal, conformément aux grands objectifs du Fonds de développement des territoires », a fait savoir le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux.

Les sept grands projets de concertation visés par cette contribution financière s'appuient sur les sujets suivants :

La concertation en enfance

La concertation en éducation

La participation citoyenne des jeunes

L'appui aux saines habitudes de vie

La sensibilisation et la mobilisation en matière de parité et d'équité

La mobilisation des organisations partenaires externes au Plan Montréal durable 2016-2020

Le conseil en concertation des grands enjeux de l'agglomération

Rappelons que Concertation Montréal est un OBNL créé à partir d'un noyau d'employés de la Conférence régionale des élus (CRÉ) de Montréal dissoute en 2015. L'organisme possède l'expertise et la capacité d'agir pour chacun des mandats proposés.

Pour plus d'information sur Concertation Montréal : concertationmtl.ca

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

