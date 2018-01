Le point sur les événements de la Place Bell - Mesures correctives à la suite des faits des derniers jours







LAVAL, QC, le 12 janv. 2018 /CNW/ - La Ville de Laval a rencontré les représentants de la Cité de la culture et du sport de Laval et le personnel de l'exploitation de l'amphithéâtre de la Place Bell afin de mettre en place rapidement des mesures correctives visant l'accueil, l'accès au stationnement intérieur et la fluidité de la circulation automobile dans l'environnement immédiat. Ces mesures sont instaurées depuis le match du Rocket ayant eu lieu le 10 janvier, en soirée.

« Je suis rassuré par les correctifs qui ont été mis en place avant-hier afin d'améliorer l'expérience des visiteurs. De plus, je me suis assuré que des espaces intérieurs de la Place Bell pourront être utilisés pour l'accueil des visiteurs advenant que dame Nature soit moins clémente, et ce, tout au long de l'année », affirme le maire de Laval, Marc Demers.

Actions mises en place pour les événements à venir

Accueil des visiteurs :

Les exploitants de la Place Bell ont instauré une stratégie pour l'accueil des visiteurs, offrant ainsi une aire d'attente convenable selon conditions météorologiques.

Accès au bâtiment et fluidité de la circulation automobile :

Présence de signaleurs à l'entrée du stationnement et aux abords de la Place Bell pour diriger les automobilistes et proactivement communiquer les modalités d'accès et de paiement.

Ouverture des guérites du stationnement intérieur à la sortie du public, lorsque requis.

Ajout de panneaux de signalisation sur rue afin de mieux diriger le trafic à l'entrée et à la sortie des événements.

Présence policière accrue aux intersections névralgiques avant et après les événements de grande envergure.

Options offertes pour faciliter les déplacements, en famille ou entre amis

La Ville de Laval recommande également aux utilisateurs de choisir le métro pour se rendre à la Place Bell, qui est située à deux pas de la station Montmorency. Une navette gratuite est également proposée lors des grands événements à partir de l'hôtel de ville de Laval (situé à environ un kilomètre de la Place Bell), où un stationnement sans frais est à la disposition du public. La navette offre un service en continu aller-retour avant et après les spectacles. Le transport par autobus est aussi une option à considérer puisque 18 lignes d'autobus de la Société de transport de Laval se rendent à la Place Bell (stl.laval.qc.ca).

La Ville de Laval, l'Aréna du Rocket et evenko travaillent en étroite collaboration pour améliorer l'expérience client afin que ce nouvel amphithéâtre réponde aux attentes de la population.

À propos de la Place Bell

La Place Bell est un complexe multifonctionnel culturel et sportif situé au centre-ville de Laval et exploité par la Cité de la culture et du sport de Laval. Quant à l'Aréna du Rocket, il est responsable de l'exploitation et de la programmation sportive de l'amphithéâtre de 10 000 places ainsi que de sa programmation culturelle avec sa division evenko.

