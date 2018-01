En 2017, pour la deuxième année consécutive, l'action d'Air Canada a été la plus performante parmi les transporteurs nord-américains exploitant un réseau







MONTRÉAL, le 12 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Les performances des actions d'Air Canada ont dépassé celles de tous les transporteurs nord-américains pour la deuxième année consécutive en 2017.1 Au cours de l'année de son 80e anniversaire, la société aérienne a atteint plusieurs records financiers et a remporté d'importantes récompenses en matière de service à la clientèle et de mobilisation des employés.

« En 2017, Air Canada a connu un rendement très solide, grâce au respect de ses engagements envers ses investisseurs, ses clients, ses employés et d'autres parties prenantes. Ces réalisations témoignent du succès de la transformation en cours à la Société et de sa capacité à fournir de la valeur pour ses actionnaires. Ces résultats reflètent également la fidélité de nos clients et, au nom de nos 30 000 employés, je les remercie d'avoir choisi Air Canada », a déclaré Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada.

« Au troisième trimestre de 2017, nous avons établi neuf records financiers, y compris au chapitre du BAIIALA, des liquidités et des passagers transportés. Skytrax nous a remis le prix du meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord et, pour la cinquième année consécutive, nous figurons au palmarès des 100 meilleurs employeurs du Canada. De plus, nous avons élargi notre réseau mondial avec 29 nouvelles destinations et nous avons poursuivi le renouvellement de notre parc aérien avec la livraison de neuf nouveaux appareils 787 Dreamliner de Boeing, ainsi que du premier de nos nouveaux monocouloirs 737 MAX de Boeing; nous avons également dévoilé une splendide nouvelle livrée d'appareils pour mettre en avant notre transformation. »

Points saillants de 2017

Lancement de 30 nouvelles liaisons, dont 15 internationales, y compris Montréal-Shanghaï, Toronto - Mumbai et Vancouver - Melbourne .

- et - . Embauche par Air Canada et Air Canada Rouge de plus de 6 000 nouveaux employés en 2017, fournissant des emplois de haute qualité assortis de pensions et d'avantages sociaux.

Résultats financiers records en matière de BAIIALA au cours des neuf premiers mois déclarés (le quatrième trimestre de 2017 et les résultats de fin d'exercice seront connus le 16 février 2018).

les résultats de fin d'exercice seront connus le 16 février 2018). Renforcement de l'engagement de la clientèle d'Air Canada, transportant près de 48 millions de passagers sur son réseau élargi.

Attribution par Skytrax, société d'évaluation du secteur reconnue mondialement, du prix du meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord à Air Canada, et maintien de la cote quatre étoiles d'Air Canada, seul transporteur réseau en Amérique du Nord à détenir la cote quatre étoiles de Skytrax. Élection d'Air Canada comme meilleur transporteur aérien long-courrier des Amériques en 2018 par AirlineRatings.com, une agence de notation de la sécurité et du produit des transporteurs aériens. Airlineratings.com accorde à Air Canada sa meilleure cote, c'est-à-dire la cote sept étoiles, tant pour sa sécurité que pour son produit.

Parmi les autres récompenses notables, Mediacorp Canada Inc. a nommé Air Canada l'un des 100 meilleurs employeurs du Canada pour la cinquième année consécutive et l'un des employeurs les plus favorables à la diversité en 2017 pour la deuxième année consécutive; la Société a été déclarée gagnante dans la catégorie des finances aux Airline Strategy Awards par Flight Airline Business, un fournisseur réputé de nouvelles et d'analyses sur le secteur du transport aérien et, pour une deuxième année consécutive, a été nommée parmi les 50 lieux de travail les plus engagés en Amérique du Nord, par Achievers, une entreprise de reconnaissance sociale des employés.

« Les actionnaires ont également été à l'honneur en 2017. Nos actions ordinaires se sont appréciées de près de 90 % au cours de l'année, surpassant celles de toutes les autres sociétés aériennes nord-américaines comparables, de même que celles des entreprises comprises dans l'indice Dow Jones U.S. Airlines et l'indice composé S&P/TSX, a déclaré M. Rovinescu. J'aimerais également remercier nos employés et souligner leur dévouement et leur travail acharné, grâce auxquels 2017 a été une année aussi florissante pour Air Canada. »





1 Y compris Alaska Air Group, American Airlines Group, Delta Air Lines, JetBlue Airways, Southwest Airlines, United Continental Holdings, WestJet

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus important transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux, desservant plus de 200 aéroports sur six continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes à l'échelle mondiale et a accueilli environ 48 millions de passagers en 2017. Air Canada fournit des services passagers réguliers directs sur 64 aéroports au Canada, 60 aux États-Unis et 98 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Air Canada est un membre fondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde, qui dessert 1 300 aéroports dans 191 pays. Air Canada est le seul transporteur nord-américain d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à obtenir le classement quatre étoiles de la firme de recherche indépendante Skytrax du Royaume-Uni, qui a également nommé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2017. Pour en savoir plus sur Air Canada, consultez le site www.aircanada.com, suivez @AirCanada sur Twitter et joignez-vous à Air Canada sur Facebook.

SOURCE Air Canada

Communiqué envoyé le 12 janvier 2018 à 07:00 et diffusé par :