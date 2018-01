La Financière Sun Life annonce les effets estimatifs de la réforme fiscale des États-Unis







TORONTO, le 12 janv. 2018 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX : SLF) (NYSE : SLF) (la Financière Sun Life) a annoncé aujourd'hui les effets estimatifs de la réforme du taux d'imposition des sociétés aux États-Unis sur la Compagnie. En vertu de la loi intitulée Tax Cuts and Jobs Act, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2018, le taux d'imposition des sociétés américaines est passé de 35 % à 21 %. La Compagnie s'attend à ce que, par suite de cette mesure législative, la charge d'impôt incluse dans son bénéfice net sous-jacent de 2018 soit réduite d'environ 130 millions de dollars.

La Financière Sun Life prévoit également inscrire à son résultat net déclaré une charge d'environ 200 millions de dollars au titre de la réforme fiscale des États-Unis lorsqu'elle publiera ses résultats du quatrième trimestre le 14 février 2018. Cette charge prévue tient compte des effets nets de la réforme du taux d'imposition des sociétés aux États-Unis sur les provisions techniques, sur les actifs d'impôt différé et sur les passifs d'impôt différé, ainsi que d'une charge fiscale ponctuelle sur le rapatriement réputé des bénéfices étrangers.

Avertissement concernant l'information prospective

À l'occasion, la Compagnie présente, verbalement ou par écrit, des énoncés prospectifs, y compris dans le présent document. Tous ces énoncés sont faits conformément aux dispositions refuges prévues dans la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières et dans la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document se rapportent : i) aux effets prévus de la réforme du taux d'imposition des sociétés aux États-Unis sur la charge d'impôt que la Compagnie inclura dans son bénéfice net sous-jacent de 2018 et ii) à la charge prévue qui sera inscrite au résultat net déclaré au titre de la réforme fiscale des États-Unis au quatrième trimestre de 2017. Ces énoncés font état de nos attentes, estimations et prévisions actuelles en ce qui concerne les événements futurs, et non de faits passés. Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie des résultats futurs et mettent en cause des risques et des incertitudes dont la portée est difficile à prévoir.

Les facteurs de risque importants qui pourraient faire en sorte que nos hypothèses et estimations, ainsi que nos attentes et nos prévisions, soient inexactes et que les résultats ou événements réels diffèrent de façon significative de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs présentés dans le présent document comprennent l'interprétation de la législation relative à la réforme fiscale des États-Unis par les autorités fiscales, les facteurs de risque énoncés dans la notice annuelle de 2016 de la Financière Sun Life inc. sous la rubrique «Facteurs de risque», et les facteurs de risque décrits en détail dans les autres documents que la Financière Sun Life inc. a déposés auprès des autorités canadiennes et américaines de réglementation des valeurs mobilières, lesquels peuvent être consultés respectivement au www.sedar.com et au www.sec.gov, ainsi que les facteurs résumés ci-dessous. La réalisation de nos énoncés prospectifs dépend essentiellement du rendement de notre entreprise qui, à son tour, est assujetti à de nombreux risques. Les facteurs susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels et les résultats escomptés comprennent notamment : les risques de crédit - les risques liés aux émetteurs des titres de notre portefeuille de placements, aux débiteurs, aux titres structurés, aux réassureurs, aux contreparties, à d'autres institutions financières et à d'autres entités; les risques de marché - les risques liés au rendement des marchés des actions; à la fluctuation ou à la volatilité des taux d'intérêt, des écarts de taux et des écarts de swap; aux placements immobiliers; et aux fluctuations des taux de change; les risques d'assurance - les risques liés à la mortalité, à la morbidité et à la longévité, ainsi qu'au comportement des titulaires de contrat; à la conception des produits et à la fixation des prix; à l'incidence de dépenses futures plus élevées que prévu; et à la disponibilité, au coût et à l'efficacité de la réassurance; les risques d'entreprise et les risques stratégiques - les risques liés aux conjonctures économique et politique mondiales; aux changements se produisant dans les canaux de distribution ou le comportement des clients, y compris les risques liés aux pratiques commerciales des intermédiaires et des agents; à l'incidence de la concurrence, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des stratégies d'entreprise, à l'évolution des environnements juridique et réglementaire, y compris les exigences en matière de capital et les lois fiscales; aux questions d'ordre fiscal, y compris les estimations faites et le jugement exercé dans le calcul des impôts; au rendement de nos placements et des portefeuilles de placements qui sont gérés pour les clients, tels que les fonds distincts et les organismes de placement collectif; à nos activités internationales, y compris nos coentreprises; aux conditions de marché ayant une incidence sur notre situation sur le plan du capital ou sur notre capacité à mobiliser des capitaux; à la révision à la baisse des notes de solidité financière ou de crédit; et à l'incidence des fusions, des acquisitions et des cessions; les risques opérationnels - les risques liés aux atteintes à la sécurité informatique et à la protection des renseignements personnels et aux défaillances à ces égards, y compris les cyberattaques; à notre capacité d'attirer et de fidéliser des employés; à la réalisation des fusions, des acquisitions et des cessions, et aux activités d'intégration qui s'y rattachent; à l'observation des prescriptions légales et réglementaires et aux pratiques commerciales, y compris l'incidence des demandes de renseignements et des enquêtes liées à la réglementation; à notre infrastructure de technologies de l'information; aux défaillances des systèmes informatiques et des technologies fonctionnant sur Internet; à la dépendance à l'égard de relations avec des tiers, y compris les contrats d'impartition; à la poursuite des affaires; aux erreurs de modélisation; à la gestion de l'information; à l'environnement, ainsi qu'aux lois et aux règlements et aux politiques de tiers en matière environnementale; et les risques de liquidité - la possibilité que nous soyons dans l'incapacité de financer la totalité de nos engagements en matière de flux de trésorerie à mesure qu'ils arrivent à échéance.

La Compagnie ne s'engage nullement à mettre à jour ni à réviser ses énoncés prospectifs pour tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent document ou par suite d'événements imprévus, à moins que la loi ne l'exige.

À propos de la Financière Sun Life

La Financière Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises une gamme diversifiée de solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 septembre 2017, l'actif total géré de la Financière Sun Life s'élevait à 934 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com .

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole «SLF».

Renseignements pour les médias :

Annie Martin

Conseillère principale

Relations publiques et relations médias

Tél. : 514-904-9757

annie.martin@sunlife.com

Renseignements pour les investisseurs :

Greg Dilworth

Vice-président

Relations avec les investisseurs

Tél. : 416-979-6230

relations.investisseurs@sunlife.com

SOURCE Financière Sun Life inc.

Communiqué envoyé le 12 janvier 2018 à 06:58 et diffusé par :