Zinnov Zones reconnaît une fois de plus en 2017 QuEST Global comme un leader des services mondiaux d'ingénierie des produits







SINGAPOUR, January 12, 2018 /PRNewswire/ --

- Zinnov note QuEST comme un acteur 'progressant et établi' dans l'ingénierie des produits, le génie mécanique et les systèmes embarqués

- QuEST a été positionné dans la zone du leadership à travers ses secteurs verticaux clés : aérospatiale, automobile, énergie et services d'utilités, appareils médicaux et transport

QuEST Global, fournisseur mondial tout en ligne de solutions et services d'ingénierie a maintenu sa position de leadership sur l'ensemble du paysage international de la recherche et développement selon Zinnov Zones, pour services d'ingénierie de produits en 2017 (PES, Product Engineering Services).

QuEST a renforcé sa position de leader dans les produits d'ingénierie, les services de génie civil et les systèmes embarqués de même que dans les secteurs verticaux clés sur lesquels il se concentre : aérospatiale, automobile, énergie et services d'utilités, appareils médicaux et transport.

En commentant cette réussite, Raman Subramanian, vice-président principal et responsable du développement de nouvelles entreprises chez QuEST Global a souligné : « Cette appréciation est une réaffirmation de notre engagement et notre soin à livrer à nos clients des solutions et services novateurs pour les cycles de vie de l'ingénierie des produits sur la totalité de nos secteurs verticaux. Notre modèle unique local-mondial nous aide à piloter les résultats transformationnels pour notre clientèle à l'ère du numérique. C'est un témoignage de l'excellence de QuEST Global dans la maturation de sa pratique en recherche et développement, l'innovation, la propriété intellectuelle et les relations d'écosystèmes. »

« QuEST est l'une des rares sociétés de services d'ingénierie tout en ligne qui s'améliore continuellement et fait des progrès significatifs d'année en année. Dans les notations de Zinnov Zones pour les PES 2017, QuEST a maintenu et consolidé sa position dominante de l'espace des services mondiaux d'ingénierie et de R et D. Ses capacités dans les secteurs verticaux clés - aérospatiale, automobile, énergie et services d'utilités, appareils médicaux et transport - égalent celles des meilleures firmes internationales d'ingénierie. Son modèle unique local-mondial de prestation, sa gestion stratégique des comptes et le développement de ses capacités tirant parti des acquisitions lui assurent une place dans la zone de leadership sur l'ensemble des segments verticaux, » a constaté Sidhant Rastogi, chef des partenariats et cabinets chez Zinnov.

La zone du leadership de Zinnov se définit comme une catégorie de prestataires de services pouvant assurer des solutions complètes de fourniture tout au long des cycles de vie des produits. Dans son enquête annuelle pour déterminer ses notations, le conseil de gestion de Zinnov Zones (précédemment sous le nom de GSPR, Global Service Provider Ratings) note les prestataires de service sur la base de leurs compétences et de leurs capacités sur divers secteurs verticaux et segments de marchés.

À propos de QuEST Global

QuEST Global est un prestataire mondial de solutions d'ingénierie avec une expérience avérée sur 20 années au service des besoins d'ingénierie pour la mise au point et la réalisation de produits par des sociétés spécialisées dans la technologie de haut niveau et l'industrie pour les moteurs d'aviation, l'aérospatiale et la défense, le high-tech industriel, les appareils médicaux, le pétrole et le gaz, l'énergie et les transports. La société propose des solutions transformatrices sur la totalité des cycles de vie de l'ingénierie en mécanique, électricité, électronique, systèmes embarqués, logiciels d'ingénierie, analytique d'ingénierie, ingénierie de la fabrication et chaîne d'approvisionnement.

Communiqué envoyé le 12 janvier 2018 à 06:04 et diffusé par :