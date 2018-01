/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Investissement important à la Commission scolaire Western Québec/







QUÉBEC, le 11 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le député de Chapleau et adjoint parlementaire du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et de la ministre responsable de l'Enseignement supérieur, M. Marc Carrière, au nom du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre de la région de la Capitale-Nationale, M. Sébastien Proulx, invite les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle il annoncera un important investissement à la Commission scolaire Western Québec.

DATE : Le vendredi 12 janvier 2018





HEURE : 10 h 00





LIEU : École primaire Greater Gatineau

Édifice Greater Gatineau St-Aloysius

297, rue Alice, Gatineau (Québec) J8P 3M6

Salle : gymnase













SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport

Communiqué envoyé le 12 janvier 2018 à 06:00 et diffusé par :