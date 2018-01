Fermeture du 200 chemin Sainte-Foy







QUÉBEC, le 12 janv. 2018 /CNW Telbec/ - L'immeuble Le Deux Cent, situé au 200, chemin Sainte-Foy, est de nouveau privé d'électricité, forçant ainsi la fermeture de l'édifice pour toute la journée du vendredi 12 janvier.

Rappelons que des bris électriques majeurs ont forcé la fermeture de l'immeuble plus tôt cette semaine. Tout est mis en oeuvre pour une reprise des activités dès que possible et pour limiter les impacts sur les clientèles des ministères et organismes locataires du 200 chemin Sainte-Foy.

Le personnel est prié de ne pas se présenter sur place et invité à consulter le site www.mapaq.gouv.qc.ca ou à composer le 418 380-2100 pour les indications concernant la reprise des activités.

Cet avis concerne le personnel du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, du Secrétariat du Travail, du Secrétariat aux ainés, de la Commission de protection du territoire agricoles du Québec, de la Commission des transports du Québec et de l'Institut de la statistique du Québec.

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

