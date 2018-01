CAE Santé lance CAE LucinaAR, le premier simulateur d'accouchement équipé de réalité augmentée et consacré à la formation clinique en équipe







À la veille du salon International Meeting on Simulation in Healthcare (IMSH) à Los Angeles (Californie), le plus important congrès en matière de simulation en soins de santé, CAE Santé a annoncé le lancement de CAE LucinaAR avec HoloLens de Microsoft, le premier simulateur d'accouchement au monde à être équipé de réalité augmentée intégrant la physiologie de la mère et du bébé.

Pour la première fois, des équipes cliniques et des apprenants seront en mesure de pratiquer des manoeuvres d'urgence liées au travail et à l'accouchement sur un simulateur de patient haute fidélité en étant guidés par des hologrammes 3D du bébé en déplacement dans le canal pelvi-génital. Le premier module d'apprentissage de CAE LucinaAR fournira une rétroaction visuelle et physiologique immédiate sur le succès des manoeuvres cliniques d'urgence démontrées efficaces pour traiter les cas de dystocie de l'épaule.

« CAE LucinaAR offre une expérience révolutionnaire en matière de formation axée sur la simulation, et permet aux apprenants de voir l'anatomie interne du simulateur de patient, a déclaré le Dr Robert Amyot, président de CAE Santé. Nous avons choisi Lucina comme premier simulateur de patient de CAE pour l'intégration à notre plateforme de réalité augmentée, car nous croyons qu'elle aura une incidence immédiate et importante sur la gestion des accouchements avec dystocie de l'épaule ainsi que sur la sécurité de la mère et du bébé. »

À la suite du lancement de son simulateur d'échographie CAE VimedixAR avec HoloLens de Microsoft en 2017, la première solution du genre pour l'industrie des soins de santé, CAE a créé une autre première de l'industrie en intégrant la réalité augmentée à ses simulateurs de patients, qui offrent un contenu didactique et interactif. « Nous continuons de respecter notre engagement en matière d'innovation avec des technologies de simulation intégrées qui amélioreront considérablement les environnements d'apprentissage cliniques, a déclaré le Dr Robert Amyot. La génération des apprenants d'aujourd'hui s'attend à des expériences d'apprentissage immersives, stimulantes et accélérées qui les prépareront à affronter les défis du secteur de la santé en s'adaptant constamment aux nouveautés technologiques. »

Le module sur la dystocie de l'épaule de CAE LucinaAR avec HoloLens de Microsoft sera offert en prévente au cours du congrès IMSH. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Web caehealthcare.com/patient-simulation/lucina. Visionnez la vidéo à https://youtu.be/i7AsI1PBpyI.

À propos de CAE Santé

CAE Santé fournit des outils d'apprentissage de pointe aux étudiants et aux professionnels de la santé, ce qui leur permet de s'exercer sans risque à l'aide d'une plateforme de simulation avant de mettre en application leurs aptitudes sur des patients réels. La gamme complète de solutions de simulation de CAE Santé inclut la simulation chirurgicale et la simulation de l'échographie, les programmes, la plateforme audiovisuelle de gestion de centres LearningSpace et les simulateurs de patients (nourrisson, enfant et adulte) hautement réalistes. À l'heure actuelle, près de 12 500 simulateurs et solutions audiovisuelles de CAE Santé sont utilisés dans le monde par des écoles de médecine, des écoles de soins infirmiers, des hôpitaux, des forces de défense et d'autres entités. www.cae.com/sante

À propos de CAE

CAE est un chef de file mondial en formation dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité, et de la santé. Appuyés par 70 ans d'innovations, nous participons à la définition des normes mondiales en formation. Nos solutions innovatrices, qui vont de la formation virtuelle à l'entraînement en vol, rendent le transport aérien plus sécuritaire, gardent nos forces de défense prêtes pour leurs missions et améliorent la sécurité des patients. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l'industrie, avec plus de 8 500 employés, 160 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. Nous assurons chaque année la formation de plus de 120 000 membres d'équipage du secteur civil et du secteur de la défense et de milliers de professionnels de la santé dans le monde. www.cae.com

