CNA Hardy nomme Stuart Middleton en tant que PDG de sa filiale au Luxembourg







LONDRES, 12 janvier 2018 /PRNewswire/ -- CNA Hardy, principal prestataire en assurance commerciale spécialisée en faveur des clients des marchés du Lloyd's et des entreprises, est heureux d'annoncer la nomination de Stuart Middleton en tant que PDG de sa filiale luxembourgeoise, sous réserve d'approbation des autorités de réglementation.

Sous la houlette du PDG Dave Brosnan, Stuart aura pour responsabilité de continuer à développer nos opérations et notre potentiel à travers l'Europe, en transformant nos pratiques commerciales. Son expérience approfondie dans la souscription, ainsi que dans la direction d'équipes et d'entreprises prospères, nous aidera à nous concentrer sur le développement d'un service efficace, centré sur le client, qui tire parti de la technologie pour un meilleur rendement et une satisfaction accrue du client.

Dave Brosnan, PDG de CNA Hardy a déclaré : « Stuart possède une expérience considérable, il sait mener des entreprises à la rentabilité et bâtir des équipes très performantes car il a occupé de nombreux postes de direction, dont celui de responsable de la souscription pour l'Europe chez Hiscox et, plus récemment, il a été responsable de la souscription et codirecteur général de la division des ventes chez EXIN, dont le siège se trouve à Barcelone. Nous sommes heureux de pouvoir mettre à profit son expertise en souscription ainsi que ses solides relations avec les courtiers, pour ainsi développer notre proposition et nos capacités d'un bout à l'autre du continent. »

Stuart sera basé au Luxembourg et recrutera rapidement une équipe locale de gestion composée de responsables des risques, des finances et de la conformité, dans le but de renforcer notre présence locale.

À propos de CNA Hardy

CNA Hardy, qui agit par le biais de Hardy (Underwriting Agencies) Limited et CNA Insurance Company Limited, filiales britanniques indépendantes détenues en propriété exclusive, est un des principaux prestataires en assurance commerciale spécialisée en faveur des clients des marchés du Lloyd's et des entreprises. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site de CNA Hardy sur www.cnahardy.com.

CNA est la huitième plus grande compagnie d'assurance commerciale aux États-Unis. CNA propose une vaste gamme de produits et services d'assurance de dommages, standards et spécialisés, destinés aux entreprises et aux professionnels aux États-Unis, au Canada, en Europe et en Asie, et bénéficie de 120 années d'expérience et de plus de 45 milliards de dollars d'actifs. Pour en savoir plus sur CNA, veuillez consulter notre site Internet sur www.cna.com.

Suivez CNA Hardy sur : LinkedIn

Suivez CNA sur : Facebook | Twitter | LinkedIn | YouTube

CNA Insurance Company Limited (numéro d'enregistrement de la société 950) et Hardy (Underwriting Agencies) Limited (numéro d'enregistrement de la société 1264271) sont autorisées par la Prudential Regulation Authority (Autorité de régulation prudentielle) et réglementées par la Financial Conduct Authority (Autorité de « bonne conduite » financière) et la Prudential Regulation Authority (numéros de référence des sociétés 202777 et 204843, respectivement). CNA Services (UK) Limited (numéro d'immatriculation 8836589). « CNAHardy » est le nom commercial de CNA Insurance Company Limited et Hardy Underwriting Group PLC (qui comprend Hardy (Underwriting Agencies) Limited et Hardy Underwriting Asia PTE). Numéro d'enregistrement de TVA 667557779.

Les sociétés ci-dessus sont toutes enregistrées en Angleterre et leur siège social se trouve au 20 Fenchurch Street, Londres, EC3M 3BY.

Standard : +44 (0)20 7743 6800 Fax : +44 (0)20 7743 6801

CONTACT :

Georgina Peters-Venzano I 02076454968 / 07739448121

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/518641/CNA_Hardy_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 12 janvier 2018 à 05:32 et diffusé par :