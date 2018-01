Le système FIBARO rejoint les fabricants mondiaux de l'IdO







FIBARO a présenté 13 intégrations compatibles avec les solutions de maison intelligente offertes par les principales entreprises internationales de l'IdO, y compris Google, Amazon, Apple, Philips, Yale, Bose, Sonos et Yamaha sur son stand lors du salon CES de cette année.

FIBARO est un fabricant de solutions de maison intelligente de plus en plus populaires, actuellement disponibles dans plus de 100 pays sur les six continents. FIBARO a présenté l'intégration de son système avec des appareils fabriqués par les plus grandes entreprises de l'IdO à l'occasion du salon CES de cette année.

Parlez à votre maison intelligente

Les intégrations les plus populaires sont basées sur les assistants virtuels à reconnaissance vocale tels qu'Alexa, Siri et Google Home - ce dernier étant le dernier ajout au portefeuille de FIBARO, le processus de certification ayant tout juste été finalisé à la fin 2017.

Ces trois assistants permettent de contrôler verbalement les appareils FIBARO, mais aussi certains produits offerts par d'autres fabricants qui sont connectés à un système domestique FIBARO. Les utilisateurs peuvent prononcer des commandes vocales pour allumer et éteindre la lumière, régler la température d'une pièce, vérifier quelles portes et fenêtres sont actuellement ouvertes, ou demander au système FIBARO d'exécuter simultanément plusieurs tâches en prononçant une simple commande verbale prédéfinie.

« Depuis que FIBARO a été créée, nous croyons fermement que la façon la plus naturelle de contrôler tous les éléments de l'IdO est la parole. Actuellement, nous intégrons nos produits avec les assistants vocaux d'entreprises telles qu'Apple, Google et Amazon » a commenté Maciej Fiedler , PDG de FIBARO.

En tant que centre multimédia intelligent

Le système FIBARO est compatible avec les appareils de marques renommées telles que Bose, Sonos, Yamaha et Russound, ainsi qu'avec ceux - grâce au soutien d'une communauté d'utilisateurs - d'autres fabricants, tels que Bang & Olufsen, Pioneer, Onkyo et Denon, pour n'en citer que quelques-uns. Le système FIBARO est ouvert à de nombreux scénarios multimédias, constituant une solution idéale pour écouter votre musique préférée. Par exemple, un système multimédia peut être programmé pour diminuer automatiquement le volume de la musique après 22 h, pour s'allumer automatiquement avec d'autres appareils lorsque vous regardez la télévision, ou pour lire de la musique apaisante dans la chambre des enfants à une certaine heure de la journée.

Compatible avec les serrures intelligentes

FIBARO collabore également avec d'autres entreprises réputées de l'IdO. Une maison intelligente peut aussi être équipée de solutions fournies par des fabricants tels que Yale, Danlock ou DSC afin d'assurer sa sécurité. Il s'agit d'une fonction particulièrement importante pour les personnes qui ont tendance à oublier si elles ont verrouillé leur porte d'entrée, ou si elles ont laissé une fenêtre ouverte. Grâce à FIBARO, ces personnes peuvent exercer un contrôle total sur ces éléments, où qu'elles se trouvent dans le monde.

Futures intégrations

FIBARO prépare actuellement des intégrations pour bien plus que de simples appareils. Notre service de recherche et de développement travaille sur des intégrations complexes avec les systèmes automobiles qui équipent de nombreuses voitures modernes. Ces solutions permettront aux utilisateurs de contrôler leur maison intelligente à distance sans lâcher le volant.

Le système FIBARO sera également intégré avec des appareils électroménagers intelligents. À cet effet, FIBARO a entamé des pourparlers avec des entreprises telles que Samsung, Bosch et Siemens. Bientôt, un four intelligent intégré avec un réfrigérateur intelligent aidera les utilisateurs à préparer de bons petits plats à partir des ingrédients dont ils disposent.

Des dossiers de presse sur FIBARO au CES 2018 sont disponibles ici : https://lion.box.com/v/FIBAROCES18ENG

À propos de FIBARO

FIBARO est une société polonaise innovante exerçant des activités dans le domaine de l'Internet des objets en fournissant des solutions d'automatisation des bâtiments et de domotique. En seulement quelques années, le système FIBARO s'est répandu à travers six continents et plus de 100 pays, devenant l'un des systèmes domestiques intelligents les plus sophistiqués au monde. FIBARO est un système entièrement créé et fabriqué en Pologne, le siège de la société et son site de production étant tous deux basés à Poznan. FIBARO emploie près de 350 personnes. La société a pour mission d'enrichir la vie des gens en leur fournissant des solutions modernes favorisant un environnement domestique confortable, chaleureux et sûr.

Pour plus d'informations sur nos produits et notre entreprise, veuillez consulter le site http://www.fibaro.com.

Contact presse : service de presse FIBARO, Fibaro@mslgroup.com

