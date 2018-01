H&D Wireless annonce la sortie du dernier venu dans la gamme des modules de connectivité Accelerate© à l'occasion du CES, à Las Vegas







H&D Wireless, grand fournisseur suédois de solutions de connectivité IdO et de solutions Cloud IdO et plateformes RTLS (système de localisation en temps réel), annonce la sortie du module Combo SPB228 WLAN et Bluetooth, le plus performant des modules multi-radio Wi-Fi 2x2 MU-MIMO et Bluetooth 5 sur le marché.

H&D Wireless a lancé aujourd'hui le SPB228, le dernier venu de la famille de modules Accelerate©. Basé sur la technologie des puces 28 nm, celui-ci est un module ultra-performant qui intègre toutes les fonctions nécessaires à un module multi-radio à deux bandes WLAN 2x2 MU-MIMO Wave2 et Bluetooth 5, prêt à être intégré dans les plateformes Linux. Le format 12 x 16 mm M.2, la basse consommation et la polyvalence du module permettent une solution riche en fonctionnalités pour le client, qui offre un débit de données nominal de 866,7 Mbps. Le module SPB228 prend entièrement en charge le fonctionnement simultané ou indépendant du WLAN et de Bluetooth et dispose de plusieurs interfaces à haut débit standard PCIe, USB et SDIO pour simplifier l'intégration dans les systèmes hôtes. Il est livré avec deux connecteurs d'antenne standard qui s'adaptent à un choix flexible d'antennes. Le module est certifié FCC, IC et CE. Certains clients peuvent désormais avoir accès à des kits d'évaluation et des échantillons.

Grâce au SPB228, les développeurs ciblent une large gamme d'applications, notamment :

? Des systèmes hautement performants et sécurisés de contrôle et de surveillance industriels

? Des dispositifs électroniques grand public tels que des jeux, des tablettes et de l'informatique mobile

? Des systèmes hautement performants pour la maison intelligente, dont des systèmes de surveillance vidéo, audio, de sécurité et de contrôle

H&D Wireless participe au CES 2018. La gamme des modules de connectivité Accelerate© de H&D Wireless est présentée sur la zone d'exposition des semiconducteurs de Marvell.

Emplacement : salle de réunion « Venetian », niveau 3, Murano 3304 Las Vegas, Nevada.

Pour planifier des réunions, veuillez contacter : peter.rorfors@hd-wireless.se, +46705604238.

Pour tout complément d'information, veuillez contacter :

H&D Wireless AB

Téléphone : +46-8-551 18 460

Courriel : sales@hd-wireless.se

Web : http://www.hd-wireless.com



À propos de H&D Wireless :

H&D Wireless est un fournisseur suédois de systèmes cloud et de plateformes pour l'Internet des objets. Sa plateforme cloud IdO Griffin est une solution pour les systèmes de bout en bout contenant des modules sans fil de premier plan, des services cloud avec un outil d'analyse et des applications d'intelligence artificielle et de smartphones pour les entreprises intelligentes et les foyers intelligents. Depuis 2016, l'entreprise propose Griffin Enterprise Positioning Service (GEPS tm) en tant que service cloud pour le positionnement en intérieur des objets physiques dans les processus commerciaux. H&D Wireless a été fondée en 2009 et fait partie des entreprises du secteur de l'IdO les plus primées et à la croissance la plus rapide de Suède, avec plus de 1 100 000 produits sans fil expédiés à ce jour pour des solutions IdO et M2M (machines à machines) dans le monde entier.

