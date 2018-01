XinFin, basée à Singapour, présente sa plate-forme TradeFinex alimentée par la blockchain avec la plus grande organisation commerciale indienne, Assocham







NEW DELHI, January 12, 2018 /PRNewswire/ --

L'entreprise spécialisée en blockchain hybride et basée à Singapour, XinFin (http://www.xinfin.org) a lancé en association avec Assocham sa plate-forme de marché, TradeFinex (http://www.tradefinex.org ), à l'occasion de la 2[e] édition du sommet mondial sur les systèmes d'actifs numériques de pair à pair (P2P Digital Asset System Summit) qui se tient à Delhi, en Inde. Dans le cadre de cette association, XinFin étendra sa plate-forme TradeFinex au réseau de plus de 300 associations commerciales et 450 000 membres d'Assocham, afin de minimiser les inefficacités rencontrées dans le commerce et la finance.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/627518/XinFin_Logo.jpg )

Le lancement de la plate-forme TradeFinex, alimentée par son protocole XDC, permettra la signature de contrats de pair à pair entre les financiers, les fournisseurs et les bénéficiaires, ce qui minimisera le rôle joué par les intermédiaires. La nature hybride de la technologie blockchain de XinFin met en oeuvre une plate-forme de transaction décentralisée mais hautement sécurisée qui peut être utilisée avec les lois existantes du pays et les méthodes de paiement ou à l'aide de jetons XDC qui en découlent, dans une juridiction approuvée.

M. DS Rawat, secrétaire général d'ASSOCHAM, a déclaré : « Nous sommes heureux d'inaugurer la version bêta de la plate-forme TradeFinex à l'occasion de notre évènement. L'adoption de la technologie blockchain en Inde en est à ses balbutiements et demande donc un meilleur niveau de compréhension sur ses applications et ses questions éthiques, juridiques et réglementaires ».

Sameer Dharap, vice-président des applications blockchain chez XinFin, a déclaré : « Le lancement de TradeFinex va permettre aux bénéficiaires de financer leurs projets à des taux compétitifs à l'échelle mondiale, tandis que les financiers pourront suivre les avancées de leurs projets en temps réel et que les fournisseurs pourront surmonter des problèmes tels que l'incertitude et l'instabilité de la chaîne logistique. Cela permettra non seulement d'augmenter la transparence et l'efficacité dans l'ensemble, mais aussi de réduire le déficit financier et infrastructurel mondial ».

Tous les utilisateurs de TradeFinex peuvent générer des bénéfices nets en utilisant la plate-forme basée sur la blockchain pour des contrats intelligents basés sur l'entiercement entre les bénéficiaires, les financiers et les fournisseurs. Les conditions de paiement peuvent être liées à des étapes de contrats intelligents personnalisés, amorcées au moment de la livraison des biens et/ou des services. La plate-forme s'associera avec des organismes gouvernementaux, des conseils d'exportation, des banques et d'autres acteurs pour forger un écosystème basé sur la blockchain.

XinFin est axée sur les cas où les entreprises utilisent la technologie blockchain à l'aide d'un jeton natif appelé XDC. TradeFinex aide les acheteurs à obtenir des capitaux à des taux compétitifs à l'échelle mondiale. Elle donne aux fournisseurs une visibilité sur les appels d'offres mondiaux et sur la clientèle et fournit aux financiers une visibilité en temps réel sur leurs investissements en utilisant la blockchain. Ayant démarré en 2017, XinFin a déjà élargi sa clientèle à Singapour, en Inde, aux États-Unis et en Europe et travaille actuellement sur plus de 10 projets pilotes dans les domaines de l'aviation, des voyages, des banques et de la gestion de la chaîne logistique, pour ne citer que ceux-là.

À propos de XinFin FinTech Pte. Ltd

XinFin est une entreprise spécialisée en technologie de blockchain, basée à Singapour. Elle est axée sur le commerce international et la finance dans le monde. Le protocole XDC de XinFin est une blockchain hybride qui permet de passer des contrats de pair à pair avec des méthodes de paiement réglementées ou en utilisant des jetons XDC dans des juridictions approuvées. Afin de combler le déficit mondial en termes d'infrastructures grâce à sa plate-forme de marché en open source - TradeFinex -, XinFin fournit aux institutions financières les outils nécessaires pour conclure des contrats financiers de pair à pair entre gouvernements, entreprises, acheteurs et fournisseurs. Cela contribue à une utilisation efficace du capital et au déploiement de projets, sans imposer un fardeau au trésor public. Vous pouvez suivre XinFin sur Twitter (@XinFinF) et sur Telegram (https://t.me/xinfintalk)

Contact avec les médias :

Rachna Baruah

rachna@madchatter.in



Communiqué envoyé le 11 janvier 2018 à 22:31 et diffusé par :