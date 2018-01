Traverse Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola - Accident mortel à bord du NM Lucien-L.







QUÉBEC, le 11 janv. 2018 /CNW Telbec/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) informe la population que le service de la traverse Sorel-Tracy?Saint-Ignace-de-Loyola est interrompu depuis 15h30 cet après-midi, à la suite d'un accident mortel survenu sur le NM Lucien-L., amarré du côté de Saint-Ignace-de-Loyola. Au moment de l'accident, il y avait à bord 30 passagers, 15 véhicules et 5 camions, en sus des membres de l'équipage.

Selon les premières constatations, lors des procédures de débarquement, un véhicule en provenance de l'aire d'attente s'est dirigé rapidement vers la rampe et a foncé à bord, percutant un camion et heurtant mortellement un matelot se trouvant sur le pont des véhicules. Toutes les mesures du plan d'urgence de la STQ ont été déployées et les autorités concernées ont été contactées. Grâce à la promptitude des interventions de l'équipage, la clientèle à bord a rapidement été placée en sécurité et prise en charge.

Une enquête menée par la Sureté du Québec est présentement en cours.

Au terme de l'enquête à bord, on devra procéder au remorquage des véhicules endommagés. Le navire et les infrastructures impliqués ne semblent pas avoir subi de dommages majeurs. Les experts de la STQ sont sur place pour faire une évaluation de la situation. La STQ met tout en oeuvre pour rétablir le service régulier à la traverse de Sorel-Tracy dans les meilleurs délais.

La STQ souhaite transmettre ses plus sincères condoléances à la famille de la victime de même qu'à tous ses collègues de la traverse de Sorel-Tracy. Des experts du programme d'aide aux employés sont mobilisés afin d'offrir au besoin un soutien psychologique au personnel et à la clientèle.

Afin de s'enquérir du rétablissement du service régulier, la STQ invite sa clientèle à s'abonner à son service d'alertes sur le site traversiers.com.

Rappelons que la traverse Sorel-Tracy?Saint-Ignace-de-Loyola réalise plus de 25?000 traversées annuellement, transportant plus de 500?000 véhicules et plus de 800?000 passagers à bord de ses navires, les Catherine-Legardeur et Lucien?L.

SOURCE Société des traversiers du Québec

Communiqué envoyé le 11 janvier 2018 à 19:59 et diffusé par :