ConvenientPower Systems et Gionee lancent le premier téléphone intelligent au monde à recharge sans fil en Chine

Gionee est le premier téléphone mobile chinois à recharge sans fil au sein du plus vaste marché mondial d'utilisateurs mobiles

LAS VEGAS, 11 janvier 2018 /CNW/ - ConvenientPower Systems a annoncé le premier téléphone intelligent chinois au monde à intégrer la caractéristique Qi et la capacité de recharge sans fil rapide pour la Chine, le marché le plus vaste qui compte 1,38 milliard d'utilisateurs mobiles au monde.*

Gionee, une principale marque de téléphones intelligents en Chine, se consacre à offrir des caméras de conception avant-gardiste et à haute performance et des options de recharge d'alimentation aux utilisateurs mobiles à travers le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Asie Centrale et l'Asie du Sud-Est.

« Le lancement de recharge sans fil rapide de Gionee dans le plus vaste marché mobile au monde constitue une étape symbolique pour l'ensemble de l'écosystème de produits à recharge sans fil », a souligné Camille Tang, présidente de ConvenientPower Systems. « Ce jalon permet d'accélérer l'innovation et la performance réalisées par les marques mobiles chinoises et les fabricants dans l'ensemble de l'écosystème. La sophistication des utilisateurs mobiles chinois et les larges volumes du marché chinois favoriseront de nouvelles dimensions dans l'expérience utilisateur de la recharge d'alimentation sans fil tout en assurant l'optimisation des coûts à plus grande échelle. »

En tant que chef de file en matière de technologies de recharge sans fil, ConvenientPower Systems a mis au point la recharge sans fil rapide à la fois pour le téléphone intelligent M7Plus de Gionee et le socle de recharge sans fil rapide de Gionee. Le téléphone intelligent M7Plus intègre la caractéristique Qi, et le chargeur sans fil de Gionee comporte jusqu'à 10 watts de puissance pour permettre une recharge rapide.

Gionee, à l'occasion du salon Consumer Electronics Show 2018, fera la démonstration de son téléphone mobile M7Plus à recharge sans fil rapide. Cette démonstration aura lieu au kiosque SL2 du Wireless Power Consortium, aux halles Sud, étage supérieur 3-4 (South Halls 3-4 Upper Level & Connector), Tech East, au Centre des congrès de Las Vegas.

*Statista, août 2017

À propos de Gionee

Gionee est un chef de file chinois du secteur des produits mobiles qui offre des appareils mobiles innovants de qualité supérieure. Gionee compte plus de 15?000 employés dans les domaines de la recherche et développement, la production, la vente et le service après-vente en Chine. Il possède également un réseau de distribution incluant plus de 300?000 comptoirs de vente et 80?000 promoteurs de vente. L'expansion internationale rapide de Gionee au sein de 50 marchés comprend l'Égypte, l'Inde, l'Indonésie, la Géorgie, le Kazakhstan, le Nigéria et les ÉAU. Le siège social de Gionee est établi à Shenzhen, en Chine.

www.gionee.com

À propos de ConvenientPower Systems

ConvenientPower Systems « CPS » est un service à guichet unique qui offre des solutions, des produits et des services de recharge sans fil. Il est le seul fournisseur de technologies et solutions de recharge sans fil dont la technologie a été éprouvée dans des produits lancés sur le marché, en matière de volume, tous les ans, au cours des 9 dernières années. CPS possède 27 produits en premières mondiales. Ses solutions et produits couvrent les applications grand public et mobiles, les secteurs de l'automobile, de l'ameublement et des bâtiments et les applications médicales et de santé. La technologie de recharge sans fil de CPS est protégée par brevet. CPS Group est établi à Hong Kong, à San Francisco, à Shenzhen et à Chengdu.

http://www.convenientpower.com

