L'Opposition officielle se nomme désormais « Ensemble Montréal »







MONTRÉAL, le 11 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Les élus qui composent l'Opposition officielle à l'hôtel de ville de Montréal annoncent que leur formation politique sera désormais connue sous l'appellation Ensemble Montréal.

« Ce nouveau nom reflète qui nous sommes, c'est-à-dire le parti de tous les Montréalais et Montréalaises, un parti ouvert à la diversité, qui veillera à ce que les intérêts de l'ensemble des citoyens soient défendus. Ensemble Montréal, c'est un parti rassembleur pour celles et ceux qui croient en une administration municipale intègre, rigoureuse et au service de tous », a déclaré M. Lionel Perez, chef de l'Opposition officielle.

Rappelons qu'Ensemble Montréal compte 38 élus, dont 24 conseillers de ville et 14 conseillers d'arrondissement, présents dans 13 arrondissements de la Ville de Montréal.

SOURCE Ville de Montréal - Opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal

Communiqué envoyé le 11 janvier 2018 à 18:19 et diffusé par :