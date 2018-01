Goodfood Market Corp. présente les résultats des votes et annonce l'adoption du règlement relatif aux avis préalables







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 11 jan. 2018) - Goodfood Market Corp. (« Marché Goodfood » ou la « Société ») (TSX:FOOD), a tenu son assemblée annuelle des actionnaires à Montréal, dans les bureaux de Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.

1. Élection des administrateurs

Tous les candidats au poste d'administrateur dont le nom figurait dans la circulaire de sollicitation de procurations de la Société datée du 28 novembre 2017 ont été élus par une majorité des actionnaires. Les résultats du vote pour chaque candidat sont les suivants :

Candidats Votes favorables Abstentions Jonathan Ferrari 33 496 019 (99,997 %) 1 000 (0,003%) Neil Cuggy 33 496 019 (99,997 %) 1 000 (0,003%) Hamnett Hill 33 496 019 (99,997 %) 1 000 (0,003%) Guy LeBlanc 33 496 019 (99,997 %) 1 000 (0,003%) Donald Olds 33 496 019 (99,997 %) 1 000 (0,003%)

2. Nomination des vérificateurs

Le cabinet KPMG, s.r.l./S.E.N.C.R.L. a été nommé vérificateur de la Société pour l'exercice 2018. Les résultats du vote sont les suivants :

Résultat Votes favorables Abstentions Adoptée 33 718 694 (100 %) 25 (0 %)

3. Autorisation, confirmation et approbation des règlements administratifs de la Société

Les nouveaux règlements administratifs généraux de la Société (les « règlements généraux ») ont été approuvés et confirmés à titre de règlements administratifs généraux de la Société, en remplacement de l'ancien Règlement administratif n° 1. Les règlements administratifs généraux comportent des dispositions relatives aux avis préalables exigeant que les actionnaires fournissent un avis de mise en candidature d'un administrateur à la Société avant toute assemblée annuelle ou extraordinaire des actionnaires dans le cadre de laquelle il est prévu que des administrateurs seront élus (les « dispositions relatives aux avis préalables »).

Les dispositions relatives aux avis préalables permettent de s'assurer (i) que tous les actionnaires reçoivent un avis adéquat quant aux mises en candidature d'administrateurs, qu'ils aient suffisamment de temps et qu'ils disposent de renseignements suffisants sur tous les candidats pour effectuer les délibérations qui s'imposent et exercer leur droit de vote de façon éclairée; et (ii) que les assemblées annuelles ou extraordinaires des actionnaires de la Société se déroulent de manière ordonnée et efficace. Les dispositions relatives aux avis préalables fixent les dates limites auxquelles les actionnaires doivent avoir présenté les mises en candidature d'administrateurs à la Société avant toute assemblée annuelle ou extraordinaire des actionnaires, et elles prévoient les renseignements qu'un actionnaire doit inclure dans un avis écrit transmis dans les délais impartis à la Société afin qu'un candidat au poste d'administrateur soit admissible à l'élection dans le cadre de l'assemblée annuelle ou extraordinaire des actionnaires en question.

Aux termes des dispositions relatives aux avis préalables contenues dans les règlements généraux, les actionnaires qui souhaitent présenter des candidats à l'élection au poste d'administrateur autrement qu'aux termes d'une proposition ou d'un avis des actionnaires présentés conformément aux dispositions de la Loi canadienne sur les sociétés par actions doivent transmettre dans les délais impartis un avis écrit en bonne et due forme au secrétaire de la Société. Pour être donné dans les délais impartis, un avis donné par un actionnaire doit être reçu (i) dans le cas d'une assemblée annuelle des actionnaires, au moins 30 jours et au plus 65 jours avant la date de l'assemblée annuelle; toutefois, si l'assemblée annuelle des actionnaires doit avoir lieu à une date qui tombe moins de 50 jours après la date à laquelle la première annonce publique de la date de l'assemblée a été faite, l'avis donné par un actionnaire peut être reçu au plus tard à la fermeture des bureaux le 10e jour suivant la date d'une telle annonce publique; et (iii) dans le cas d'une assemblée extraordinaire (qui n'est pas également une assemblée annuelle) des actionnaires convoqués à quelque fin que ce soit, y compris celle d'élire des administrateurs, au plus tard à la fermeture des bureaux le 15e jour suivant le jour de la première annonce publique de la date de l'assemblée extraordinaire des actionnaires. Les dispositions relatives aux avis préalables prévoient également ce que constitue un avis écrit en bonne et due forme donné par un actionnaire. Le conseil peut, à son entière discrétion, renoncer à toute exigence prévue dans ces dispositions.

Les résultats du vote sont les suivants :

Résultat Votes favorables Votes défavorables Adoptée 33 094 009 (98,797 %) 403 010 (1,203 %)

4. Modification des statuts pour transférer le siège social de la Société au Québec

Les modifications proposées aux statuts de la Société pour transférer le siège social de la Société au Québec ont également été approuvées. Les résultats du vote sont les suivants :

Résultat Votes favorables Votes défavorables Adoptée 33 492 019 (99,985 %) 5 000 (0,015 %)

Les résolutions ayant fait l'objet d'un vote à l'assemblée sont décrites en détail dans la circulaire de sollicitation de procurations de Marché Goodfood datée du 28 novembre 2017, laquelle a été transmise par la poste aux actionnaires de Marché Goodfood et peut être consultée sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Le rapport complet sur les résultats des votes a été déposé sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

À propos de Marché Goodfood

Marché Goodfood est le chef de file canadien de repas prêts à cuisiner. La Société livre chaque semaine à ses abonnés tous les ingrédients frais nécessaires à la préparation de repas délicieux. L'objectif de l'entreprise est de simplifier la préparation cuisine, en laissant aux utilisateurs tout le plaisir : cuisiner, partager avec les amis et la famille et savourer. Les abonnés sélectionnent en ligne leurs recettes favorites parmi une large sélection de repas originaux. La Société prépare ensuite un panier personnalisé d'ingrédients frais et effectue la livraison chez l'abonné. Les recettes sont faciles à suivre et présentées étape par étape. Les bureaux-chef de la Société se situent à Montréal, Canada. En date du 30 novembre 2017, Marché Goodfood comptait 45?000 abonnés. www.marchegoodfood.ca.

