Opération patrimoine Montréal 2017 - Dévoilement des lauréats des Grands prix et du « Lieu coup de coeur »

MONTRÉAL, le 11 jan. 2018 /CNW Telbec/ - Mme Christine Gosselin, responsable de la culture, du patrimoine et du design au comité exécutif de la Ville de Montréal, a dévoilé les six Grands prix et les deux mentions du concours Opération patrimoine Montréal. Le dévoilement a eu lieu jeudi soir à l'hôtel de ville en présence de l'artiste associé à Opération Patrimoine Montréal, M. Michel Faubert, et de nombreux invités.

La Ville de Montréal a lancé l'Opération patrimoine Montréal en 2017 en remplacement du concours Opération patrimoine architectural de Montréal (OPAM). Ce dernier visait à sensibiliser la population montréalaise à l'importance de la protection du patrimoine bâti et à reconnaître les efforts d'entretien des propriétaires. Après 25 ans d'existence, l'OPAM a cédé sa place à l'Opération patrimoine Montréal qui récompense les citoyennes et citoyens qui contribuent tant à la conservation et la mise en valeur du patrimoine matériel, qui était déjà promu dans l'OPAM, que le patrimoine immatériel comme les savoirs, les traditions, les paysages et l'oralité. Cette nouvelle façon de présenter le patrimoine s'inscrit d'ailleurs dans l'esprit du Plan d'action en patrimoine 2017-2022 et de la Loi sur le patrimoine culturel du gouvernement du Québec.

« Je félicite les lauréats de la première année d'Opération patrimoine Montréal pour la très grande qualité de leurs projets qui valorisent le patrimoine sous toutes ses facettes. Leurs propositions nous font ainsi découvrir la grande richesse du patrimoine montréalais et comment ce dernier est bien vivant et contribue au sentiment de fierté et d'appartenance des Montréalaises et Montréalais pour leur quartier et pour leur ville », a déclaré Christine Gosselin.

Et les gagnants sont...

Le concours Opération patrimoine Montréal comporte cinq catégories (Prendre soin, Redonner vie, Savoir-faire, Faire connaître et Agir ensemble) et une catégorie où la population montréalaise a été appelée à voter pour le « Lieu coup de coeur 2017» parmi les suggestions d'endroits publics fournis par les arrondissements et les villes liées. Le jury, composé de représentants de la Ville de Montréal, du Conseil du patrimoine, de la Ville de Pointe-Claire et d'Héritage Montréal, ont analysé 27 candidatures reçues à la suite d'un appel de candidatures lancé au printemps 2017.

Le prix « Prendre soin » a été remis au propriétaire de la résidence située au 2379, rue Coursol dans l'arrondissement du Sud-Ouest pour le souci du détail et la grande attention portée à la conservation harmonieuse du bâtiment. Le Théâtre Paradoxe a reçu le prix « Redonner vie » en raison de la grande qualité de conception du projet et de sa contribution à la valeur socioculturelle et éducative de ce coin du territoire de l'arrondissement du Sud-Ouest. Pour cette catégorie, le jury a attribué une mention au projet de conservation de l'église Sainte-Germaine-Cousin. Les Forges de Montréal et l'artisan-plâtrier Daniel-Jean Primeau ont obtenu ex aequo le prix « Savoir-faire ». Le premier a été récompensé pour la qualité d'implantation d'un atelier mettant en valeur un métier ancestral et le second pour le travail inusité de restauration des éléments de plâtre dans des intérieurs anciens. Le prix « Faire connaître » a été attribué au festival Vivre le patrimoine ! pour le caractère novateur et collaboratif de ses activités de sensibilisation au patrimoine. Le projet de l'Université Concordia « Montréal Signs Project » a reçu pour sa part une mention pour cette catégorie. L'organisme Sentier urbain a remporté le prix « Agir ensemble » pour son projet de jardin Biodiversité et pollinisateurs, un modèle de revitalisation inédit qui ouvre une fenêtre sur le patrimoine naturel en proposant une sensibilisation à la biodiversité, sous le pont Jacques-Cartier.

Finalement, la place Simon-Valois a remporté le vote populaire parmi les treize lieux proposés par les arrondissements et les villes liées pour la catégorie « Lieu coup de coeur 2017 ». Située au coeur de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, la place Simon-Valois sera l'hôte de la deuxième édition de la Journée festive de l'Opération patrimoine au printemps 2018.

Rappelons que l'Opération patrimoine Montréal est soutenue dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal, financée conjointement par le ministère de la Culture et des Communications et la Ville de Montréal. Soulignons qu'Héritage Montréal est un précieux partenaire d'Opération patrimoine Montréal. Des courtes vidéos présentant le travail des lauréats peuvent être visionnées en visitant le site Opération patrimoine. Vous y trouverez également tous les renseignements sur le concours.

