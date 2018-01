Avis aux médias - Lockout à l'aluminerie de Bécancour - Le directeur québécois des Métallos sur la ligne de piquetage vendredi p. m.

Mines Agnico Eagle Limitée (« Agnico Eagle » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle publiera ses résultats du quatrième trimestre et de l'ensemble de l'exercice 2017 le mercredi 14 février 2018, après les heures normales de négociation....

Le directeur québécois des Métallos, Alain Croteau, se rendra vendredi vers 14 h sur la ligne de piquetage appuyer les « lockoutés » d'ABI, devant l'entrée principale de l'usine. Le président de la section locale 9700, Clément Masse, et le directeur...

La direction de l'Aluminerie de Bécancour (ABI) a décrété ce matin à 3 heures un lockout après que les employés des trois accréditations, membres du Syndicat des Métallos local 9700, aient refusé l'offre finale et globale de l'entreprise le mercredi...