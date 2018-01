/C O R R E C T I O N de la source -- Cabinet du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire/







Dans l'Invitation aux médias - Inauguration de la salle Sainte-Angélique de l'hôtel de ville de Saint-Lazare, diffusée le 11 janv. 2018 par le Cabinet du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire sur le fil de presse CNW, l'adresse de la convocation devient le 1960, chemin Sainte-Angélique (au lieu du 1930, chemin Sainte-Angélique). La copie complète et corrigée suit :

Invitation aux médias - Inauguration de la salle Sainte-Angélique de l'hôtel de ville de Saint-Lazare

SAINT?LAZARE, QC, le 11 janv. 2018 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, ministre responsable de la région de la Montérégie et députée de Soulanges, Mme Lucie Charlebois, au nom du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, accompagnée du maire de la Municipalité de Saint-Lazare, M. Robert Grimaudo, invite les représentants des médias à l'inauguration de la nouvelle salle communautaire le lundi 15 janvier.

AIDE-MÉMOIRE



Date : Lundi 15 janvier 2018



Heure : 9 h



Lieu : Salle Sainte-Angélique de l'hôtel de ville

1960, chemin Sainte-Angélique

Saint-Lazare

SOURCE Cabinet du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire

