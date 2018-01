Des collectivités des Territoires du Nord-Ouest bénéficieront de nouveaux projets d'infrastructure







BEHCHOK??, NT, le 11 janv. 2018 /CNW/ - Les investissements dans les infrastructures locales permettent de répondre aux besoins uniques des collectivités du Nord. Les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest, en collaboration avec les administrations locales, investissent dans des infrastructures publiques modernes qui favoriseront la création d'emplois, tout en améliorant la qualité de vie des Canadiens dans le Nord et en contribuant au renforcement des collectivités.

Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Wally Schumann, ministre de l'Infrastructure, et l'honorable Caroline Cochrane, ministre des Affaires municipales et communautaires, ont annoncé aujourd'hui un financement fédéral-territorial de 96 millions de dollars pour la réalisation de projets d'infrastructure sur l'ensemble du territoire.

Cet investissement entraînera de nombreux avantages pour les collectivités locales. Il permettra d'améliorer la capacité de transporter des biens et de l'équipement dans l'ensemble des Territoires du Nord-Ouest, ainsi que d'accroître la sécurité des automobilistes grâce à l'amélioration de cinq routes principales et de diverses routes locales. De plus, ce financement appuiera la construction d'un nouveau centre pour les jeunes de 1 500 pieds carrés à Colville Lake et d'un garage comprenant un entrepôt frigorifique à Trout Lake, ainsi que l'achat d'un nouveau camion de vidange des eaux usées à Wrigley et la remise en état d'une route d'accès locale à Behchok??.

Une fois terminés, ces projets contribueront à rendre les collectivités du Nord plus fortes, plus inclusives et plus durables.

Citations

« Les infrastructures publiques créent des liens entre les gens, appuient la création d'emplois et permettent de renforcer les collectivités. C'est pourquoi le gouvernement du Canada offre un financement sans précédent pour des projets d'infrastructure publique qui favoriseront la croissance économique, le développement durable et la prospérité à long terme dans les Territoires du Nord-Ouest et dans toutes les collectivités du pays. »

L'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le développement des infrastructures est essentiel à la santé et au bien-être des gens des Territoires du Nord-Ouest. Nous sommes ravis de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest pour aider les collectivités à améliorer leurs infrastructures essentielles. Le financement annoncé aujourd'hui permettra d'améliorer la qualité de vie, la santé et la sécurité pour nos résidents et pour les familles qui vivent et qui travaillent dans le Nord. »

Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest



« Il est essentiel d'investir dans les routes principales et les routes d'accès pour continuer à répondre aux besoins des collectivités et des entreprises des T.N.-O. en favorisant l'acheminement efficace des biens et des matériaux essentiels, et ce, tout en augmentant la sécurité des automobilistes. Nous sommes heureux de collaborer avec le Canada à la réalisation de projets qui permettront d'accroître la résistance de notre réseau routier en ce qui concerne les défis liés aux infrastructures vieillissantes, les volumes de circulation accrus et les impacts du changement climatique. La collaboration continue de nos gouvernements, qui vise à améliorer les infrastructures nordiques, aura des répercussions durables pour les gens du Nord et l'ensemble des Canadiens. »

L'honorable Wally Schumann, ministre de l'Infrastructure, gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

« Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest demeure déterminé à tirer parti du financement fédéral afin de soutenir les priorités en infrastructure des administrations locales. Nous sommes fiers de dire que, avec l'annonce de ces projets, l'ensemble des projets proposés par chacune des 33 collectivités des T.N.-O. dans le cadre du Fonds des petites collectivités ont été approuvés. Nous sommes heureux de voir ces projets aller de l'avant et nous encourageons le gouvernement fédéral à continuer de travailler en partenariat avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest pour répondre aux besoins des collectivités des T.N.-O. »

L'honorable Caroline Cochrane, ministre des Affaires municipales et communautaires, gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

Faits en bref

Le gouvernement du Canada allouera 72 125 000 $ à ces projets dans le cadre du Fonds des petites collectivités.

allouera 72 125 000 $ à ces projets dans le cadre du Fonds des petites collectivités. Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest allouera un montant maximal de 23 875 000 $ à ces projets, et les administrations locales fourniront le reste du financement, soit 354 700$.

Le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, et les collectivités rurales et nordiques du Canada .

investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, et les collectivités rurales et nordiques du . De cette somme, 2 milliards de dollars seront consacrés à des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques, par exemple des projets liés aux installations servant à assurer la sécurité alimentaire, aux routes locales et à l'amélioration de la connectivité à large bande. Ce financement inclut également le Fonds pour l'énergie dans l'Arctique de 400 millions de dollars, qui vise à renforcer la sécurité énergétique dans les territoires.

Produit connexe

Consultez le document d'information pour en savoir plus : https://www.canada.ca/fr/bureau-infrastructure/nouvelles/2018/01/document_d_informationdescollectivitesdesterritoiresdunord-ouest.html

Document d'information

Des collectivités des Territoires du Nord-Ouest bénéficieront de nouveaux projets d'infrastructure

Les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest annoncent un financement pour de nouveaux projets d'infrastructure qui auront un impact considérable et positif dans les collectivités des Territoires du Nord-Ouest. Le gouvernement du Canada fournira un financement maximal de 72 125 000 $ pour ces projets dans le cadre du Fonds des petites collectivités. Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest allouera un montant maximal de 23 875 000 $ à ces projets, et les administrations locales fourniront le reste du financement, soit 354 700 $.

Les projets annoncés aujourd'hui sont les suivants :

Lieu Description du projet Contribution du territoire et de la collectivité Contribution fédérale Divers endroits dans les Territoires Remise en état des routes 1, 3 et 7, et de diverses routes d'accès locales et routes hivernales 15 750 000 $ 47 250 000 $ Région de Yellowknife et de Tsiigehtchic à Inuvik Remise en état des routes 4 et 8 8 125 000 $ 24 375 000 $ Nahanni Butte Améliorations de routes et de fossés, installation de ponceaux et remblaiement des zones de terres basses 125 000 $ 125 000 $ Trout Lake Construction d'un garage avec entrepôt frigorifique pour la collectivité 50 000 $ 125 000 $ Colville Lake Construction d'un nouveau centre pour les jeunes de 1 500 pieds carrés 125 000 $ 125 000 $ Wrigley Achat d'un nouveau camion de vidange des eaux usées pour la collectivité 54 700 $ 125 000 $

Pour en savoir plus sur le Fonds des petites collectivités, allez à http://www.infrastructure.gc.ca/plan/sc-cp-fra.html.

Liens connexes

Plan Investir dans le Canada de plus de 180 milliards de dollars du gouvernement du Canada

*Nouveau* - Carte des projets du Plan Investir dans le Canada

Investissements fédéraux dans les infrastructures des Territoires du Nord-Ouest

Défi des villes intelligentes

Twitter : @INFC_fra

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 11 janvier 2018 à 16:30 et diffusé par :