Projet d'étude sur la perdrix grise - Signalez vos observations de perdrix grises







QUÉBEC, le 11 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs demande la collaboration des citoyens des MRC de Lotbinière et de Bécancour afin de lui signaler, au cours des mois de janvier et de février 2018, toute observation de perdrix grise. Cet appel à la collaboration des citoyens s'effectue dans le cadre d'un projet d'étude amorcé à l'hiver 2016 par le Ministère afin de valider deux méthodes d'inventaire des couples de perdrix grises.

Ainsi, si vous apercevez des perdrix grises (http://mffp.gouv.qc.ca/faune/chasse/gibiers/perdrix-grise.jsp) au cours de cette période, vous pouvez faire parvenir vos observations par courriel à pierre.blanchette@mffp.gouv.qc.ca en vous assurant de fournir les informations suivantes :

votre nom et vos coordonnées;

la date de votre observation;

la municipalité où vous étiez lors de l'observation;

la position GPS, si possible, ou sinon l'adresse la plus proche du lieu de l'observation;

le nombre de perdrix observées.

Les signalements des citoyens contribueront à optimiser les captures de perdrix qui seront par la suite munies d'un émetteur télémétrique pour les localiser à distance.

