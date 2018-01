La deuxième phase des travaux d'amélioration de la gare maritime d'Halifax est en cours







HALIFAX, le 11 janv. 2018 /CNW/ - Les investissements dans les infrastructures publiques appuient les services de transport en commun efficaces, abordables et durables qui aident les Canadiens et leurs familles à se rendre au travail, à l'école et vers les services essentiels à temps, puis à rentrer à la maison en toute sécurité à la fin d'une longue journée.

Andy Fillmore, député d'Halifax, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et Waye Mason, adjoint au maire et conseiller pour le sud du centre-ville d'Halifax, municipalité régionale d'Halifax, ont annoncé aujourd'hui le lancement de la deuxième phase des améliorations des infrastructures de la gare maritime d'Halifax.

Terminée au printemps 2017, la première phase du projet de la gare maritime d'Halifax comprenait l'ajout d'un nouveau stand pour les touristes, le réaménagement d'un espace loué, ainsi que des améliorations à la salle de mécanique.

Les améliorations de la deuxième phase comprennent la rénovation des salles de bain, ainsi que l'installation d'un système moderne de panneaux acoustiques au plafond qui permettra de réduire les bruits indésirables et de créer une zone d'accueil plus agréable pour les passagers.

Au cours de cette phase du projet, des toilettes temporaires seront aménagées dans une roulotte du côté nord de l'installation, à l'intention des passagers de Halifax Transit. Les travaux de construction n'auront aucune incidence sur l'horaire des services de traversier.

Citations

« Les améliorations des infrastructures de transport en commun permettent aux collectivités du Canada d'offrir des services de transport en commun modernes, efficaces et fiables qui transforment la façon dont les Canadiens vivent, travaillent et se déplacent. Le gouvernement est fier de souligner le début de la deuxième phase des travaux de rénovation de la gare maritime d'Halifax, afin d'offrir une meilleure accessibilité et une expérience améliorée à des milliers de passagers, chaque jour. »

Andy Fillmore, député d'Halifax, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les investissements dans le transport en commun et dans les infrastructures connexes sont un investissement dans la croissance durable de la région d'Halifax. Les améliorations continues de la gare maritime d'Halifax inciteront les gens à devenir des utilisateurs réguliers de Halifax Transit. »

Waye Mason, adjoint au maire et conseiller pour le sud du centre-ville d'Halifax, municipalité régionale d'Halifax

« Nous sommes impatients de réaliser la prochaine phase des importants travaux d'amélioration de la gare maritime d'Halifax. Ces travaux permettront d'améliorer les services offerts à près de deux millions de passagers qui utilisent chaque année le réseau de transport par traversier à Halifax. »

Dave Reage, directeur, Halifax Transit

Faits en bref

Le gouvernement du Canada verse une contribution pouvant atteindre 500 000 $ dans le cadre du Fonds pour l'infrastructure de transport en commun, et la municipalité régionale d' Halifax versera le reste des fonds.

verse une contribution pouvant atteindre 500 000 $ dans le cadre du Fonds pour l'infrastructure de transport en commun, et la municipalité régionale d' versera le reste des fonds. Le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes et sociales, les corridors de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes et sociales, les corridors de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 25,3 milliards de dollars viseront à appuyer les projets de transport en commun, y compris 5 milliards de dollars pour des investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

