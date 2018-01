Unifor applaudit la gratuité des services de garde au Nouveau-Brunswick pour les parents à faible revenu







SAINT JOHN, NB, le 11 janv. 2018 /CNW/ - Unifor applaudit l'investissement de 71 millions de dollars du gouvernement du Nouveau-Brunswick afin d'améliorer les services de garde de la province, y compris l'annonce d'aujourd'hui sur la gratuité des services de garde pour toutes les familles ayant un enfant de moins de cinq ans, gagnant un revenu inférieur à 37 500 dollars; ces parents peuvent aussi bénéficier de droits de scolarité gratuits pour les études postsecondaires.

« En tant que fervent défenseur depuis longtemps de services de garde accessibles, abordables et de grande qualité, Unifor se réjouit que le gouvernement du Nouveau-Brunswick ait pris ces mesures importantes », a déclaré Lana Payne, directrice de la région de l'Atlantique.

Une deuxième annonce importante au sujet des services de garde pour les salariés de la classe moyenne sera communiquée la semaine prochaine.

« Nous aimerions que le gouvernement rende les services de garde plus abordables pour tous les parents travailleurs parce qu'ils sont essentiels à une économie forte et à l'égalité des femmes, a affirmé Lana Payne. Il est bien de voir que le gouvernement de Gallant comprend cette réalité. »

Outre l'annonce d'aujourd'hui par le premier ministre Brian Gallant, le plan d'action provincial sur les services de garde comprend aussi des mesures pour contrer le manque de places pour les nourrissons en distribuant à tous les fournisseurs de services de garde 10 dollars par jour pour chaque nourrisson gardé, ce qui va ajouter 200 places et créer un registre en même temps. Plusieurs autres investissements vont améliorer la qualité et augmenter les salaires des éducatrices à la petite enfance qui font partie des plus faibles salariés de l'économie.

Unifor a réclamé des investissements comme moyens d'aider les parents travailleurs et ceux qui souhaitent entrer ou retourner sur le marché du travail, mais qui sont confrontés à l'obstacle de l'inabordabilité des services de garde.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

