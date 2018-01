Forte croissance des activités au Port de Québec en 2017







QUÉBEC, le 11 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le Port de Québec a terminé l'année 2017 avec une solide augmentation de près de 11 % de ses activités de transbordement en enregistrant un total de 27,5 millions de tonnes de marchandises manutentionnées. Parmi les tonnages en forte hausse, mentionnons le minerai de fer qui atteint un sommet historique au Port de Québec avec 8,2 millions de tonnes manutentionnées.

En combinant les résultats de 2016 qui avait marqué par une reprise, la croissance du Port de Québec au chapitre des marchandises manutentionnées s'élève à plus de 28 % au cours des deux dernières années.

« Le Port tient à saluer les efforts de la communauté maritime de Québec qui sont au coeur de cette croissance. Ces résultats exceptionnels nous rappellent l'importance du Port de Québec comme port en eau profonde dans la chaîne logistique du corridor maritime Saint-Laurent/Grands Lacs. Son positionnement stratégique sur les grandes routes de commerce international avec ses 15 mètres de profondeur d'eau à marée basse et sa pleine intermodalité en font un port de transbordement unique dans l'Est du Canada, » souligne M. Mario Girard, président-directeur général de l'Administration portuaire de Québec.

Des records pour les croisières internationales

Au chapitre des croisières internationales, le Port de Québec poursuit sa croissance et a franchi le cap historique de 200 000 visiteurs avec l'accueil de plus de 201 000 visiteurs durant la saison 2017. Les chiffres de 2017 fracassent plusieurs records avec un total de 25 lignes de croisière et 34 navires différents. Au total, le port a accueilli 132 escales de navires de lignes de croisière majeures.

L'année 2017 fût également une année de reconnaissance alors que le port a remporté plusieurs prix internationaux dans l'industrie des croisières : Top Cruise Destination in the U.S. & Canada du prestigieux Cruise Critic's Cruisers Choice Destination Awards en 2017, Cruise Critic Editors Picks Award for Best North American Homeport, le Porthole magazine editor-in-chief award comme Best Canadian Port et le prix Best Destination Experience du Cruise Insight Magazine.

Un projet de terminal de conteneurs en eau profonde

Dans ce contexte de forte croissance, rappelons que le Port de Québec a annoncé en décembre dernier son intention de dédier le projet d'agrandissement de Beauport 2020 exclusivement à la mise en place d'un terminal de conteneurs en eau profonde. À cet égard, le Port poursuivra ses efforts en 2018 tant au chapitre de l'évaluation environnementale en cours qu'au niveau du démarchage commercial en vue de concrétiser ce projet stratégique pour la croissance du corridor de commerce du Saint-Laurent.

« Le projet de terminal de conteneurs en eau profonde au Port de Québec est certes un projet économique structurant pour toute la communauté de Québec. Il mise sur les atouts stratégiques du Port de Québec que sont la profondeur d'eau, l'intermodalité et l'accès à un vaste marché. Mais plus encore, c'est un projet structurant pour la compétitivité du corridor de commerce du Saint-Laurent qui doit faire face à la concurrence des ports américains, » de conclure M. Girard.

Rappelons que l'Administration portuaire de Québec est une agence fédérale autonome constituée en vertu de la Loi maritime du Canada. Chaque année les navires qui passent par le port sont au coeur d'une chaîne logistique qui transporte pour environ 20 milliards de dollars de marchandises. Le Port de Québec anime le pôle maritime qui permet de générer plus de 8 000 emplois directs et indirects dans la région de Québec selon la dernière étude de KPMG/SECOR.

