Le moment est venu de réduire les surpondérations en actions nous dit le chef des stratégies de placement de GLC Groupe de gestion d'actifs dans le rapport sur les perspectives des marchés de 2018







LONDON, ON, le 11 janv. 2018 /CNW/ - GLC Groupe de gestion d'actifs a publié ses Perspectives des marchés financiers de 2018, où il est suggéré que les investisseurs devraient atténuer la surpondération en actions et la sous-pondération en titres à revenu fixe de leurs avoirs. Il est possible de consulter le rapport complet avec diagrammes à l'appui sur le site www.groupeglc.com (lien direct vers le rapport complet ci-dessous).

« Aujourd'hui, l'optimisme est grand chez les investisseurs, les entreprises et les consommateurs. Par contre, l'ordre des choses veut qu'à mesure que nous avançons dans le cycle économique, une amélioration de la conjoncture devienne plus difficile. Il est sain et prévisible qu'un ralentissement normal de l'économie se produise à un moment donné, commente Brent Joyce, chef des stratégies de placement de GLC Groupe de gestion d'actifs. »

Le rapport de GLC mentionne plusieurs signes de fin de cycle économique qui suggèrent une grande incertitude pour les marchés financiers. Au bout du compte cependant, M. Joyce décrit un scénario de base voulant que l'économie mondiale dispose d'un momentum suffisant et que l'inflation et les conditions financières demeurent favorables assez longtemps pour que les actions continuent d'être préférées aux titres à revenu fixe :

« Au rythme actuel où vont les choses, nous croyons que les conditions favorables dureront suffisamment longtemps pour qu'il soit précipité de passer maintenant à un positionnement neutre. Toutefois, la prudence est de mise et nous devrons nous montrer souples dans le positionnement de nos placements. »

Le rapport des Perspectives des marchés financiers de 2018 de GLC formule aussi des commentaires économiques et des prévisions sur les marchés, notamment des aperçus régionaux pour les actions canadiennes, américaines et internationales, ainsi que des aperçus sectoriels pour les obligations d'État et les obligations de sociétés de catégorie investissement et à rendement élevé du marché canadien des titres à revenu fixe.

Lien vers le rapport :

https://www.glc-amgroup.com/news-insights/market-outlooks-insights/2018-capital-market-outlook-favours-equities--strikes-balance.html

À propos du Groupe de gestion d'actifs GLC Ltée

GLC Groupe de gestion d'actifs Ltée (GLC) est une société de gestion de placements de premier plan comptant des divisions de placements distinctes. GLC gère plus de 50 milliards de dollars d'actifs répartis dans un vaste éventail de fonds à revenu fixe, de fonds d'actions canadiennes et mondiales, de fonds équilibrés et de fonds de répartition de l'actif. Chaque division dispose d'une équipe dévouée de gestionnaires de portefeuille chevronnés et adopte sa propre philosophie et sa propre stratégie en matière de placement. Dans chacune de ses divisions de placements, GLC entretient une culture d'excellence en gestion de portefeuille. GLC est une filiale canadienne de gestion de portefeuille de La Great-West, compagnie d'assurance-vie et une filiale de Great-West Lifeco Inc. ainsi qu'un membre du groupe de sociétés de la Corporation Financière Power.

SOURCE GLC Groupe de gestion d'actifs Ltée

Communiqué envoyé le 11 janvier 2018 à 14:11 et diffusé par :