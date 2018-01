Contribuables, réveillez-vous! Assez, c'est assez! Les taxes commerciales abusives de l'administration Plante-Dorais







MONTRÉAL, le 11 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Peter Sergakis, fondateur de l'Association des propriétaires de bâtiments commerciaux du Québec, réagit au budget déposé hier par l'administration Plante-Dorais et dénonce l'augmentation de la taxe commerciale de 3.0% pour 2018. En un premier temps, la mairesse rompt sa promesse en augmentant le taux de taxation au-delà de l'inflation. Ensuite, plutôt que d'utiliser tous les pouvoirs de taxation qui sont mis à sa disposition du fait du statut de métropole de la ville de Montréal, son administration a plutôt décidé de prendre les commerçants en otages en concentrant sans raison sa hausse de taxe via la taxe foncière.

Or, les taux de taxation sont déjà si élevés que la hausse prévue par le budget de l'administration Plante-Dorais en est d'autant plus ABUSIVE.

L'augmentation de la taxe va accentuer le déclin de l'économie montréalaise, déjà malade, en étouffant les propriétaires de petits immeubles non résidentiels et les petits commerçants qui souffrent déjà des taux élevés de taxes. Les rues les plus commerciales de la ville de Montréal sont parsemées de locaux vides, faute pour les commerçants de pouvoir payer le loyer demandé, les taxes commerciales représentant, dans certains cas, près de la moitié du loyer mensuel total. Il est évident que la situation est déjà d'une gravité exceptionnelle et que l'administration Plante-Dorais devrait travailler non pas à augmenter les obligations des commerçants, mais devrait s'afférer à les réduire. À cet effet, Peter Sergakis est d'avis que l'Administration devrait couper les dépenses «dans le gras» tout en ne réduisant pas la qualité des services offerts aux citoyens.

Peter Sergakis et l'Association des propriétaires de bâtiments commerciaux du Québec avaient, au début des années 1990, réagi avec véhémence à l'annonce d'une surtaxe sur les immeubles non résidentiels par l'administration Doré-Cousineau. Ses efforts, ceux de ses membres et ceux des contribuables avaient porté fruit de sorte qu'après plusieurs manifestations devant l'Hôtel de Ville, ils ont eu raison de la surtaxe annoncée et du maire Doré.

À nouveau, Peter Sergakis invite tous les contribuables à réagir et à se lever pour exprimer leur mécontentement face au budget de l'administration Plante-Dorais et ainsi, empêcher la mise en place de cette hausse de taxe. Peter Sergakis demande à l'Administration de revoir les augmentations annoncées avant le dépôt de son budget.

