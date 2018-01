Québec octroie plus de 10 000 $ au Club de golf Tawachiche







LAC-AUX-SABLES, QC, le 11 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une somme de plus de 10 000 $ au Club de golf Tawachiche. Cette aide gouvernementale a permis à l'organisme de réaliser des travaux importants au bâtiment qui accueille les golfeurs.

La ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de la Mauricie et députée de Laviolette, Mme Julie Boulet, en a fait l'annonce aujourd'hui au nom du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux.

L'aide gouvernementale, qui a notamment permis à l'organisme de procéder à des travaux de réfection de la toiture de son bâtiment principal, se répartit comme suit : un montant de 9 459 $ provenant du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT); et un montant de 1 000 $ provenant de l'enveloppe discrétionnaire de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie. Le coût total des travaux est évalué à quelque 19 000 $.

Citations :

« Je suis très heureuse d'appuyer un organisme unique sur le territoire de la MRC de Mékinac. Depuis près de 50 ans, le Club de golf Tawachiche contribue à améliorer la qualité de vie de la population de Lac-aux-Sables et de ses environs en offrant un lieu pour la pratique de ce sport tout en permettant d'accueillir de nombreuses activités communautaires. »

Julie Boulet, ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de la Mauricie et députée de Laviolette

« Il est important que chaque communauté du Québec ait accès à des services et à des équipements pour la pratique d'activités sportives ou sociales. Ces infrastructures sont nécessaires au développement de milieux de vie dynamiques et enrichissants. Le soutien qu'accorde le gouvernement du Québec au Club de golf Tawachiche témoigne bien de notre volonté d'encourager la vitalité des milieux local et régional. »

Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal

