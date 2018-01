Invitation aux médias - Le ministre Martin Coiteux rencontre les élus des MRC des Sources et du Val-Saint-François







QUÉBEC, le 11 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux invite les représentants des médias à une mêlée de presse suivant sa rencontre avec les maires et les conseillers des MRC des Sources et du Val-Saint-François. Il sera accompagné de la députée de Richmond et adjointe parlementaire du premier ministre (volet jeunesse), Mme Karine Vallières.

AIDE-MÉMOIRE

Date : Vendredi le 12 janvier 2018



Heure : 11 h 30



Lieu : Salle Miquelon Crépeau Le P'tit Bonheur de St-Camille, 162 Rue Miquelon, Saint-Camille, Québec, J0A 1G0

SOURCE Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire

