Avis de convocation médias - Rendez-vous à la Journée carrières et au Colloque Vivre-ensemble en entreprise

Des centaines de postes à pourvoir

MONTRÉAL, le 11 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le Collège de Maisonneuve vous convie à une Journée carrières et au Colloque Vivre-ensemble en entreprise le mardi 16 janvier 2018, de 9 h à 16 h 30. Pour marquer cette occasion, le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, M. François Blais, et la directrice générale du Collège de Maisonneuve, Mme Malika Habel, donneront le coup d'envoi de l'événement en présence de nombreux chefs d'entreprises, d'étudiants et de candidats à la recherche d'un nouveau défi.

Date : Mardi 16 janvier 2018, de 9 h à 16 h 30



À noter :





9 h : Ouverture du Colloque Vivre-ensemble en entreprise



10 h : Début de la Journée carrières



16 h 30 : Fin de l'événement







Lieu : Collège de Maisonneuve

2701, rue Nicolet, Montréal

Cet événement offre plusieurs possibilités d'entrevues et de tournages tout au cours de la journée. Près de 50 employeurs et organismes d'aide à l'emploi seront sur place afin de rencontrer les personnes à la recherche d'un nouveau défi. Parmi les entreprises qui seront présentes, mentionnons : Abilis Solutions, ADT Canada, Alimentation Maison, Avanade Canada, Belairdirect, Bell Solutions techniques, CIUSS Centre-Sud, CIUSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, CompuCom Canada, Couche-Tard, Commission scolaire de Montréal, Embrionix, Fuze HR, Gallium, Gexel Télécom, GIRO, GRICS, GTI, OVH, Industriel Alliance - iA groupe financier, Jump Recruteurs, KD Services, KnowledgeOne, Logiciels Sport-Plus, Malicis, Matrox, Mediagrif, MédiSolution, Nexio, nventive, Olymel, Pages Jaunes, R3D, Riviera, TELUS, Vergers Leahy et XRM Vision.

Le colloque propose un programme varié, dont des conférences et des ateliers enrichissants sur la gestion de la diversité ethnoculturelle ainsi que sur l'intégration et le maintien en emploi. À cette occasion, des conférenciers de renom prendront la parole, dont Mme Rachida Azdouz, psychologue spécialisée en relations interculturelles et conseillère principale en développement stratégique au sein du vice-rectorat aux affaires internationales et à la Francophonie de l'Université de Montréal et M. Marc Perron, associé directeur pour le Québec de Deloitte Canada. Nous vous invitons à consulter le programme complet au www.ensemble-entreprise.ca.

À propos du Collège de Maisonneuve

ÉDUQUER, TRANSFORMER, AGIR

Le Collège de Maisonneuve est un établissement d'enseignement supérieur reconnu pour la qualité de ses programmes et centré sur la réussite éducative de ses 7 000 étudiants, jeunes et adultes. Une gamme complète d'activités et de stages favorisent l'ouverture, le dépassement et l'engagement étudiant, dans son milieu et à l'international, sur le plan social, culturel et sportif. Une vie interculturelle active contribue au dynamisme de Maisonneuve et enrichit la communauté. En considérant ses trois centres collégiaux de transfert de technologie, le Collège figure parmi les acteurs influents en matière de recherche, d'innovations sociales, scientifiques et technologiques, contribuant à l'essor des organisations d'ici et d'ailleurs. Pour plus d'information sur le Collège de Maisonneuve, visitez le http://www.cmaisonneuve.qc.ca.

