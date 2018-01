Des entrepreneurs et des entreprises de technologie bénéficieront de programmes d'accélération améliorés







Accelerate Okanagan élargira ses programmes qui ciblent la technologie propre, les entrepreneurs autochtones et les collectivités dans les régions rurales de la Colombie-Britannique

KELOWNA, BC, le 11 janv. 2018 /CNW/ - Les entreprises de technologie propre, les entrepreneurs autochtones et les collectivités des régions rurales de la Colombie-Britannique obtiendront de l'aide pour concrétiser des idées d'affaires grâce à un investissement du gouvernement du Canada.

Stephen Fuhr, député fédéral de Kelowna-Lake Country, a annoncé une aide financière de 473 000 $ qui permettra à Accelerate Okanagan d'élargir ses programmes tout en étendant ses services pour cibler de nouvelles collectivités.

Accelerate Okanagan a pour mission d'offrir aux nouvelles entreprises en croissance qui sont axées sur la technologie l'encadrement et les relations dont elles ont besoin pour prospérer dans le cadre de programmes tels que Startup Basics et RevUp. Grâce à cette aide financière, Accelerate Okanagan sera en mesure d'élargir ces deux programmes en plus de porter une attention particulière à la technologie propre et aux entrepreneurs autochtones. Le financement aidera aussi Accelerate Okanagan à étendre ses programmes jusqu'à Kamloops, à Nanaimo et à Prince George.

L'aide financière permettra aussi de mettre davantage l'accent sur la technologie propre à Metabridge 2018 -- une séance de réflexion annuelle qui met en relation des entreprises de technologie canadiennes et des pairs de Silicon Valley. En attirant des entrepreneurs en technologie propre à cet évènement, plus d'entreprises locales bénéficieront de la visibilité des entrepreneurs mondiaux et du capital de risque.

En 2015, l'industrie de la technologie de l'Okanagan a contribué pour 1,3 milliard de dollars à l'économie globale de l'Okanagan. En continuant d'appuyer et de faire faire croître le secteur de la technologie de Kelowna et des autres collectivités, cette aide financière Accelerate Okanagan à faire avancer les priorités du gouvernement du Canada qui consistent à appuyer la croissance économique des Autochtones, les entrepreneurs en technologie propre et l'innovation.

Startup Basics a été conçu pour les entrepreneurs qui en sont aux premières étapes et pour les personnes qui ont changé de carrière. Il fournit aux participants les outils et les ressources dont ils ont besoin pour faire passer plus rapidement leur idée à l'étape suivante.

« L'innovation et la technologie ont le potentiel de stimuler notre économie et de créer des emplois bien rémunérés pour tous les Canadiens. En élargissant ses services à l'échelle de la Colombie-Britannique, Accelerate Okanagan aide plus de personnes - en particulier celles qui vivent dans les collectivités rurales et autochtones - à transformer leurs idées d'entrepreneuriat en histoires de réussite économique. »

- Stephen Fuhr, député fédéral de Kelowna-Lake Country, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique.

« Je crois fermement que des programmes de mentorat sont essentiels à la croissance fructueuse de toute entreprise et indispensables à la création d'un solide écosystème entrepreneurial. Grâce à cette initiative, nos programmes de mentorat auront maintenant une plus grande portée et un plus grand impact et cela fera en sorte que nous continuerons à bâtir un avenir solide pour l'économie canadienne. »

- Raghwa Gopal, DG, Accelerate Okanagan

