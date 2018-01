Velan Inc. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre 2017/18







MONTRÉAL, 11 janv. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Velan Inc. (TSE:VLN) (la « Société »), l'un des chefs de file mondiaux en fabrication de robinetterie industrielle, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre terminé le 30 novembre 2017.



Faits saillants

Chiffre d'affaires de 87,7 millions de dollars américains pour le trimestre

Résultat net 1 de 0,3 millions de dollars américains pour le trimestre

Nouvelles affaires nettes de 83,3 millions de dollars américains pour le trimestre

Carnet de commandes de 485,2 millions de dollars américains à la fin du trimestre, comprenant 182,0 millions de dollars américains de commandes où la livraison est planifiée au-delà des 12 prochains mois

Montant net de la trésorerie2 de 73,3 millions de dollars américains à la fin du trimestre





Périodes de trois mois

closes le 30 novembre Périodes de neuf mois

closes le 30 novembre (en millions de dollars américains, sauf les montants par action) 2017 2016 2017 2016



Chiffre d'affaires 87,7 $ 80,4 $ 235,4 $ 228,9 $



Marge brute 22,7 21,7 51,2 59,6 Marge brute % 25,9 % 27,0 % 21,8 % 26,0 %



Résultat net (perte nette) attribuable aux actions à droit de vote subalterne et aux actions à droit de votre multiple 0,3 1,5 (9,6 ) 4,0



Résultat net (perte nette)1 par action ? de base et dilué 0,02 0,07 (0,44 ) 0,19

Troisième trimestre de 2018 (à moins d'indication contraire, tous les montants sont en dollars américains et toutes les comparaisons sont établies par rapport au troisième trimestre de 2017) :

? Le résultat net1 s'est chiffré à 0,3 million de dollars, ou 0,02 $ par action, comparativement à 1,5 millions de dollars, ou 0,07 $ par action, pour l'exercice précédent. La Société s'est retrouvée dans une position de profits, suite à deux trimestres consécutifs de pertes, ce qui est principalement attribuable à l'amélioration de la rentabilité de ses opérations françaises et italiennes, partiellement compensée par la faiblesse persistante de ses opérations nord-américaines, où la concurrence féroce et les conditions de marché difficiles ont affectées négativement les résultats et les marges de la Société.

? Le chiffre d'affaires a atteint 87,7 millions de dollars, une augmentation de 7,3 millions de dollars, ou 9,1 %, par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaire a été affecté positivement par une augmentation des livraisons d'importantes commandes de projets d'envergures effectuées par les opérations françaises et italiennes de la Société. Les biens expédiés avaient été commandés au cours de l'exercice précédent. Cette augmentation a été partiellement compensée par une diminution des livraisons effectuées par les opérations nord-américaines de la Société. La diminution a été causée par des délais de livraisons sur certaines commandes de projets dus à des problèmes liés à des clients, à des problèmes au sein de la chaîne d'approvisionnement ainsi qu'à des problèmes opérationnels internes. La diminution des livraisons de vannes à usage courant non projet a également eu un impact négatif sur ses opérations nord-américaines.

? Les nouvelles affaires ont atteint 83,3 millions de dollars, une diminution de 51,6 millions de dollars, ou 38,3 %, par rapport à l'exercice précédent. Cette diminution est principalement attribuable à la baisse des nouvelles affaires liés à des projets prises en charges par les opérations françaises et allemandes de la Société, qui avaient toutes deux enregistrés d'importantes commandes de projets d'envergures au cours du trimestre correspondant de l'exercice précédent. Cette baisse a été partiellement compensée par une augmentation des nouvelles affaires prisent en charges par les opérations nord-américaines Société. La décision de la Société de restructurer sa force de vente mondiale sur des marchés verticaux plutôt que sur des régions géographiques au cours de l'exercice courant commence à avoir un impact positif.

? Le pourcentage de la marge brute s'est fixé à 25,9 % comparativement à 27,0 % par rapport à l'exercice précédent. Malgré le fait que le pourcentage de marge brute se soit déprécié de 110 points de pourcentage par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent, il représente une amélioration significative par rapport aux points de pourcentage des premier et deuxième trimestres de l'exercice courant, soit une appréciation de 690 points de pourcentage comparativement au premier trimestre et une amélioration de 620 points de pourcentage par rapport au deuxième trimestre de l'exercice courant. Cette augmentation est attribuable à l'expédition d'une gamme de produits comportant une plus grande proportion de projets à marge plus importante et à des économies au niveau des coûts de matière, mais l'amélioration du pourcentage de marge brute pour le trimestre courant comparativement aux deux trimestres précédents était également attribuable à l'augmentation du volume des ventes qui a couvert les frais généraux fixes de fabrication.

? La proportion élevée des frais généraux fixes de fabrication et leurs effets sur les marges de la Société soulignent la nécessité de mettre en oeuvre son initiative mondiale de réduction des coûts et d'amélioration de son efficacité tel qu'annoncée au premier trimestre de l'exercice courant. L'objectif de cette initiative est de réduire les coûts annuels de sa chaîne d'approvisionnement, de sa fabrication et de ses frais généraux d'environ 20 millions de dollars avant la fin de l'exercice se terminant le 29 février 2020. La Société a entrepris une évaluation détaillée de son empreinte de fabrication mondiale, de sa chaine d'approvisionnement et de sa structure de coûts au deuxième trimestre conformément au plan stratégique Vélocité 2020. La Société accélère également les initiatives d'amélioration de son efficacité entreprises par ses opérations nord-américaines pour transformer et moderniser ses processus afin d'accroitre sa compétitivité dans le domaine de la fabrication liés à des projets. La Société prévoit terminer cette évaluation avant la fin de l'exercice courant et mettre en place son plan de réduction des coûts.

? La Société a terminé le trimestre avec un montant net de la trésorerie2 de 73,3 millions de dollars, soit une augmentation de 5,1 millions de dollars, ou 7,5 %, depuis le début du trimestre courant. L'augmentation est principalement attribuable à des mouvements favorables des éléments hors trésorerie du fonds de roulement, qui se composaient principalement d'une diminution des créances d'exploitations et d'une augmentation des dettes d'exploitation et charges à payer.

Neuf premiers mois de l'exercice 2018 (à moins d'indication contraire, toutes les comparaisons sont établies par rapport au neuf premiers mois de l'exercice 2017) :

? La perte nette1 s'est chiffrée à 9,6 million de dollars, ou 0,44 $ par action, comparativement à un résultat net1 de 4,0 millions de dollars, ou 0,19 $ par action, pour l'exercice précédent. La concurrence féroce et la faiblesse persistante du marché ont affectées négativement les résultats et les marges des opérations nord-américaines de la Société, entraînant un ralentissement du marché des vannes à usage courant non projet, mais également une diminution des prix de ventes dans le marché hautement concurrentiel des vannes liées à des projets. Bien que la Société ait obtenu un meilleur chiffre d'affaires dans certains segments de marché, tel que celui de l'énergie nucléaire et de la cryogénie, les ventes de ses opérations nord-américaines ont continuées de diminuer, particulièrement dans le domaine du pétrole et du gaz, en raison de la faiblesse du carnet de commandes au début de l'exercice.

? Le chiffre d'affaires a atteint 235,4 millions de dollars, une augmentation de 6,5 millions de dollars, ou 2,8 %, par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaire a été affecté positivement par une augmentation des livraisons effectuées par les opérations françaises et italiennes de la Société, partiellement compensée par une diminution des livraisons effectuées par les opérations nord-américaines de la Société. La diminution a été causée par des délais de livraisons sur certaines commandes de projets dus à des problèmes liés à des clients, à des problèmes au sein de la chaîne d'approvisionnement ainsi qu'à des problèmes opérationnels internes. La diminution des livraisons de vannes à usage courant non projet a également eu un impact négatif sur ses opérations nord-américaines.

? Les nouvelles affaires ont atteint 248,0 millions de dollars, une diminution de 74,3 millions de dollars, ou 23,1 %, par rapport à l'exercice précédent. Cette diminution est principalement attribuable à un nombre plus faible de commandes liés à des projets enregistrées par les opérations françaises, allemandes et italiennes de la Société, qui avaient toutes enregistrés d'importantes commandes de projets d'envergures au cours de l'exercice précédent. Cette diminution a été partiellement compensée par une augmentation des nouvelles affaires dans les opérations nord-américaines de la Société.

? Puisque les nouvelles affaires ont surpassé les ventes au cours de la période, la Société a terminé la période avec un carnet de commandes de 485,2 millions de dollars, soit une augmentation de 47,0 millions de dollars, ou 10,7 %, depuis le début de l'exercice courant. Au-delà du ratio commande/chiffre d'affaires positif, le carnet de commandes a été positivement affecté par l'appréciation de l'euro par rapport au dollar américain au cours de la période courante.

? Le pourcentage de la marge brute s'est déprécié de 420 points de pourcentage, passant de 26,0 % à 21,8 %. Cette diminution est principalement attribuable aux opérations nord-américaines de la Société qui ont expédiées au cours du premier semestre de l'exercice courant une gamme de produits à marge plus faible, combiné à des pressions sur les prix provoquées par la concurrence féroce et la faiblesse continue de certains marchés dans lequel oeuvre la Société; cette perte de marge n'a été que partiellement compensée par les économies sur les coûts de matière réalisées par la Société grâce aux initiatives d'améliorations de sa chaine d'approvisionnement. De plus, les opérations nord-américaines de la Société ont été affectées négativement par un montant important de vannes liées à des projets incluses dans son carnet de commandes qui n'ont pas pu être livrées en raison de divers problèmes liés à des clients.

? Les frais d'administration ont totalisés 62,7 millions de dollars, une augmentation de 5,8 millions de dollars, ou 10,2 %. Cette augmentation est principalement attribuable à la hausse des commissions causée par l'augmentation du volumes des ventes des opérations françaises et italiennes de la Société, une augmentation des frais de licences technologiques sur la vente de certaines vannes cryogéniques qui nécessite un niveau élevé d'ingénierie par les opérations françaises de la Société et par une augmentation des coûts liés aux poursuites relatives à l'amiante dont la Société fait l'objet (voir la rubrique Éventualités). La fluctuation des coûts liés aux poursuites relatives à l'amiante pour la période est due d'avantage à l'échelonnement des paiements de règlement dans les deux périodes plutôt que des changements dans les tendances à long terme. Cette augmentation a été partiellement compensée par une diminution des frais d'administration des opérations nord-américaines alors que la Société poursuit ses efforts de réduction des coûts.

? Incidences de change :

Compte tenu des taux de change moyens, l'euro s'est apprécié de 2,1 % par rapport au dollar américain au regard de la période correspondante de l'exercice précédent, de sorte que les profits nets et nouvelles affaires des filiales européennes de la Société ont représentés une somme plus élevée après leur conversion en dollars américains pour la période courante.

Compte tenu des taux de change moyens, le dollar canadien s'est apprécié de 0,8 % par rapport au dollar américain au regard de la période correspondante de l'exercice précédent, de sorte que les charges de la Société libellées en dollars canadiens ont représentées une somme plus élevée après leur conversion en dollars américains pour la période courante.

Compte tenu des taux de change aux comptants, l'euro s'est apprécié de 11,8 % par rapport au dollar américain au regard de la période correspondante de l'exercice précédent. Ce renforcement s'est traduit par des pertes de 1,5 million de dollars américain sur les contrats de changes à terme utilisés par la Société pour couvrir la position monétaire nette de ses filiales européennes. Ce renforcement a également donné lieu à un écart de conversion positif de 12,5 millions de dollars qui a été comptabilisé directement dans les capitaux propres de la Société par le biais des autres éléments du résultat global.

L'incidence nette des fluctuations de changes ci-dessus a été défavorable sur le résultat net1 de la Société, mais favorable sur ses capitaux propres.

« Nous sommes encouragé de constater un retour à la rentabilité au cours du troisième trimestre», a déclaré John Ball, directeur financier de Velan Inc. « Nous avons constaté des améliorations au niveau des ventes, de la marge brute et du carnet de commandes au cours du trimestre, et nous avons maintenu la solidité de notre bilan et de la situation de notre trésorerie. Comme plusieurs sociétés, nous étudions actuellement les récentes modifications de la réforme fiscale américaine, adoptées à la fin de décembre, et nous attendons les détails de la réglementation. L'impact initial sur les bénéfices sera négatif, bien que largement non monétaire. Nous prévoyons cependant, un impact légèrement positif prospectivement en raison des taux d'imposition inférieurs, cependant non matériel au niveau des résultats consolidés. »

Yves Leduc, président et chef de la direction de Velan Inc., a déclaré : « Le meilleur rendement du trimestre actuel n'a pas été suffisant pour compenser les résultats décevants de la Société lors des deux premiers trimestres de l'exercice courant. Nous continuions de ressentir les effets de la faiblesse actuelle du marché qui entraînent un ralentissement dans le domaine des vannes à usage courant non projet, mais également une diminution des prix de ventes dans le marché hautement concurrentiel des vannes liées à des projets. Nous poursuivons de mettre en place des améliorations opérationnelles initiées dans le cadre de notre plan stratégique Vélocité 2020, et, tel que rapporté au premier trimestre de l'exercice courant, la Société cherche à réduire ses coût annuels de 20 millions de dollars dans un délai de trois ans. Notre objectif est d'améliorer la compétitivité de la Société et de simplifier sa chaîne d'approvisionnement tout en poursuivant sans relâche la croissance de ses parts de marchés dans des segments à forte marge où ses produits pour conditions de service difficiles et sa capacité d'innovation peuvent être pleinement exploitées. Voici pourquoi nous avons réorganisé notre force de vente mondiale cette année pour qu'elle soit alignée sur des marchés verticaux où nous voyons un potentiel de croissance. Bien que la performance financière de la Société soit difficile pour l'exercice courant, nous sommes encouragés par l'augmentation de notre carnet de commandes qui a augmenté de 10,7 % depuis le début de l'exercice financier. »

Dividende

Le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel déterminé de 0,10 $ CA par action, payable le 29 mars 2018 à tous les actionnaires inscrits le 15 mars 2018.

Conférence téléphonique

Les analystes financiers, les actionnaires et les autres personnes intéressées sont invités à participer à la conférence téléphonique portant sur les résultats du troisième trimestre qui aura lieu jeudi, le 11 janvier 2018, à 16 h 30 (HNE). Le numéro de téléphone sans frais est le 1-800-672-0241, code d'accès 21879256. La transmission en différé de cette conférence sera disponible pendant sept jours au 1?416?626?4100 ou au 1?800?558?5253, code d'accès 21879256.

À propos de Velan

Fondée à Montréal en 1950, Velan Inc. (www.velan.com) est l'un des principaux fabricants de robinetterie industrielle du monde, ayant réalisé un chiffre d'affaires de 331,8 millions de dollars américains à son plus récent exercice. La Société emploie plus de 1 800 individus et exploite des usines dans 9 pays. Velan Inc. est une société ouverte dont les actions sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole VLN.

Énoncé d'exonération

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs, qui contiennent généralement des mots comme « devoir », « croire », « anticiper », « planifier », « pouvoir », « prévoir », « devoir », « avoir l'intention de », « continuer » ou « estimer » ou la forme négative de ces termes, leurs variations ou une terminologie semblable, qui comportent tous des risques et des incertitudes, qui sont présentés dans les documents déposés par la Société auprès des commissions des valeurs mobilières compétentes. Bien que ces énoncés sont basés sur les hypothèses de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs prévus, ainsi que d'autres facteurs qui, selon elle, sont raisonnables et appropriées dans les circonstances, aucun énoncé prospectif ne peut être garanti et les résultats réels futurs peuvent différer de façon importante de ceux exprimés ici. La Société nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tous les énoncés prospectifs contenues dans ce communiqué que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf dans la mesure exigée par la législation en valeurs mobilières applicable. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

Mesures hors IFRS

Dans le présent communiqué, la Société utilise des mesures du rendement et de la situation financière qui ne sont pas définies aux termes des Normes internationales d'information financière (les « mesures hors IFRS ») et qui sont par conséquent peu susceptibles d'être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Ces mesures sont utilisées par la direction pour évaluer les résultats d'exploitation et la situation financière de la Société. En outre, elles fournissent aux lecteurs des états financiers consolidés de la Société avec une meilleure compréhension de ses résultats et sa situation financière, et offrent plus de transparence et clarté en ce qui concerne les résultats d'exploitation de ses activités principales.

Le terme « montant net de la trésorerie » est défini comme la trésorerie et des équivalents de trésorerie, plus les placements à court terme, moins la dette bancaire, les emprunts bancaires à court terme et la partie à court terme des emprunts bancaires à long terme. Se reporter à la rubrique « Rapprochements et les mesures hors IFRS » dans le rapport de gestion de la Société, inclus dans son rapport intermédiaire pour le trimestre clos le 30 novembre 2017, pour un calcul détaillé de cette mesure.

______________________________

1 Le résultat net ou la perte nette représente le résultat net ou la perte nette attribuable aux actions à droit de vote subalterne et aux actions à droit de vote multiple.

2 Mesure hors IFRS ? Voir l'explication ci-haut.





Velan Inc. États consolidés de la situation financière intermédiaires résumés (non audité) (en milliers de dollars américains) Au 30 novembre Au 28 février 2017 2017 $ $ Actifs Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie 88 241 84 019 Placements à court terme 1 461 974 Créances d'exploitation 112 719 125 512 Impôt sur le résultat à recouvrer 16 085 7 145 Stocks 183 940 173 089 Acomptes et charges payées d'avance 5 045 3 391 Actifs dérivés 322 1 202 407 813 395 332 Actifs non courants Immobilisations corporelles 90 323 91 535 Immobilisations incorporelles et goodwill 20 101 19 023 Impôt sur le résultat différé 13 638 12 951 Autres actifs 414 456 124 476 123 965 Total des actifs 532 289 519 297 Passifs Passifs courants Dette bancaire 12 220 7 792 Emprunts bancaires à court terme 1 086 1 650 Dettes d'exploitation et charges à payer 64 361 60 641 Impôt sur le résultat à payer 1 683 946 Dividendes à payer 1 678 1 631 Acomptes de clients 46 650 43 953 Provisions 12 018 10 600 Provision pour garanties d'exécution 30 316 26 943 Passifs dérivés 825 799 Partie à court terme de la dette à long terme 7 640 7 115 178 477 162 070 Passifs non courants Dette à long terme 14 402 15 318 Impôt sur le résultat différé 2 856 2 784 Autres passifs 7 686 7 214 24 944 25 316 Total des passifs 203 421 187 386 Capitaux propres Capitaux propres attribuables aux détenteurs d'actions à droit de vote subalterne et d'actions à droit de vote multiple Capital social 73 090 73 584 Surplus d'apport 6 047 6 017 Résultats non distribués 266 581 281 343 Cumul des autres éléments du résultat global (23 239 ) (35 550 ) 322 479 325 394 Participation ne donnant pas le contrôle 6 389 6 517 Total des capitaux propres 328 868 331 911 Total des passifs et des capitaux propres 532 289 519 297





Velan Inc. États consolidés de résultat net intermédiaires résumés (non audité) (en milliers de dollars américains, à l'exception du nombre d'actions et des montants par action) Périodes de trois mois closes le 30 novembre Périodes de neuf mois closes le 30 novembre 2017 2016 2017 2016 $ $ $ $ Chiffre d'affaires 87 738 80 396 235 356 228 942 Coût des ventes 65 069 58 664 184 120 169 305 Marge brute 22 669 21 732 51 236 59 637 Frais d'administration 22 582 21 120 62 735 56 918 Autres charges (produits) 28 (1 189 ) 1 547 (987 ) Résultat opérationnel 59 1 801 (13 046 ) 3 706 Produits financiers 193 184 561 664 Charges financières 328 186 694 443 Produits financiers (charges financières), montant net (135 ) (2 ) (133 ) 221 Résultat avant impôt (76 ) 1 799 (13 179 ) 3 927 Provision (Recouvrement) d'impôt sur le résultat (248 ) 25 (3 324 ) (301 ) Résultat net de la période 172 1 774 (9 855 ) 4 228 Résultat net attribuable aux éléments suivants: Actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote multiple 305 1 501 (9 590 ) 4 030 Participation ne donnant pas le contrôle (133 ) 273 (265 ) 198 172 1 774 (9 855 ) 4 228 Résultat net par action à droit de vote subalterne et action à droit de vote multiple De base 0,02 0,07 (0,44 ) 0,19 Dilué 0,02 0,07 (0,44 ) 0,19 Dividendes déclarés par action à droit de vote subalterne 0,08 0,08 0,23 0,23 et action à droit de vote multiple (0,10 $ CA) (0,10 $ CA) (0,30 $ CA) (0,30 $ CA) Nombre moyen pondéré total d'actions à droit de vote subalterne et d'actions à droit de vote multiple De base 21 626 678 21 720 445 21 640 632 21 724 891 Dilué 21 632 731 21 725 673 21 646 105 21 731 029

Velan Inc. États consolidés du résultat global intermédiaires résumés (non audité) (en milliers de dollars américains) Périodes de trois mois closes le 30 novembre Périodes de neuf mois closes le 30 novembre 2017 2016 2017 2016 $ $ $ $ Résultat global Résultat net de la période 172 1 774 (9 855 ) 4 228 Autres éléments du résultat global Ajustement au titre des différences de conversion liées à des établissements étrangers dont la monnaie fonctionnelle n'est pas la monnaie de présentation (dollar américain) 678 (5 283 ) 12 489 (2 222 ) Résultat global 850 (3 509 ) 2 634 2 006 Résultat global attribuable aux éléments suivants : Actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote multiple 825 (3 539 ) 2 721 1 553 Participation ne donnant pas le contrôle 25 30 (87 ) 453 850 (3 509 ) 2 634 2 006

Velan Inc. États consolidés des variations des capitaux propres intermédiaires résumés (non audité) (en milliers de dollars américains, à l'exception du nombre d'actions) Capitaux propres attribuables aux détenteurs d'actions à droit de vote subalterne et d'actions à droit de vote multiple Nombre d'actions Capital social Suplus d'apport Cumul des autres éléments du résultat global Résultats non distribués Total Participation ne donnant pas le contrôle Total des capitaux propres Solde au 28 février 2017 21 667 235 73 584 6 017 (35 550 ) 281 343 325 394 6 517 331 911 Resultat net de la période - - - - (9 590 ) (9 590 ) (265 ) (9 855 ) Autres éléments du résultat global - - - 12 311 - 12 311 178 12 489 21 667 235 73 584 6 017 (23 239 ) 271 753 328 115 6 430 334 545 Incidence de la rémunération fondée sur des actions - - 30 - - 30 - 30 Rachat d'actions (45 300 ) (494 ) - - (136 ) (630 ) - (630 ) Dividendes Actions à droit de vote multiple - - - - (3 603 ) (3 603 ) - (3 603 ) Actions à droit de vote subalterne - - - - (1 433 ) (1 433 ) - (1 433 ) Participation de donnant pas le contrôle - - - - - - (41 ) (41 ) Solde au 30 novembre 2017 21 621 935 73 090 6 047 (23 239 ) 266 581 322 479 6 389 328 868 Solde au 29 février 2016 21 737 135 74 345 5 941 (33 089 ) 280 380 327 577 5 542 333 119 Resultat net de la période - - - - 4 030 4 030 198 4 228 Autres éléments du résultat global - - - (2 477 ) - (2 477 ) 255 (2 222 ) 21 737 135 74 345 5 941 (35 566 ) 284 410 329 130 5 995 335 125 Incidence de la rémunération fondée sur des actions - - 57 - - 57 - 57 Rachat d'actions (27 100 ) (295 ) - - (59 ) (354 ) - (354 ) Dividendes Actions à droit de vote multiple - - - - (3 572 ) (3 572 ) - (3 572 ) Actions à droit de vote subalterne - - - - (1 393 ) (1 393 ) - (1 393 ) Participation de donnant pas le contrôle - - - - - - (49 ) (49 ) Solde au 30 novembre 2016 21 710 035 74 050 5 998 (35 566 ) 279 386 323 868 5 946 329 814

Velan Inc. Tableaux consolidés des flux de trésorerie intermédiaires résumés (non audité) (en milliers de dollars américains) Périodes de trois mois closes le 30 novembre Périodes de neuf mois closes le 30 novembre 2017 2016 2017 2016 $ $ $ $ Flux de trésorerie liés aux Activités d'exploitation Résultat net de la période 172 1 774 (9 855 ) 4 228 Ajustements visant à rapprocher le résultat net des entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation 2 420 1 743 10 885 7 002 Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement 5 727 (2 641 ) 5 990 (4 375 ) Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités d'exploitation 8 319 876 7 020 6 855 Activités d'investissement Placements à court terme (24 ) 1 620 (487 ) 3 076 Ajouts aux immobilisations corporelles (1 457 ) (2 718 ) (4 372 ) (5 991 ) Ajouts aux immobilisations incorporelles - (19 ) (405 ) (79 ) Produit de la sortie d'immobilisations corporelles et incorporelles 14 - 75 179 Variation nette des autres actifs (8 ) 215 44 348 Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités d'investissement (1 475 ) (902 ) (5 145 ) (2 467 ) Activités de financement Dividendes versés aux détenteurs d'actions à droit de vote subalterne et d'actions à droit de vote multiple (1 720 ) (1 649 ) (4 989 ) (4 952 ) Dividendes versés aux détenteurs de la participation ne donnant pas le contrôle (41 ) (49 ) (41 ) (49 ) Rachat d'actions (94 ) (195 ) (630 ) (354 ) Emprunts bancaires à court terme (791 ) (31 ) (564 ) (6 ) Remboursement de la dette à long terme (793 ) (2 051 ) (2 352 ) (5 323 ) Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités de financement (3 439 ) (3 975 ) (8 576 ) (10 684 ) Incidence des différences de cours du change sur la trésorerie 568 (2 532 ) 6 495 (1 701 ) Variation nette de la trésorerie au cours de la période 3 973 (6 533 ) (206 ) (7 997 ) Trésorerie, montant net, au début de la période 72 048 82 876 76 227 84 340 Trésorerie, montant net, à la fin de la période 76 021 76 343 76 021 76 343 Le montant net de la trésorerie se ventile comme suit : Trésorerie et équivalents de trésorerie 88 241 81 303 88 241 81 303 Dette bancaire (12 220 ) (4 960 ) (12 220 ) (4 960 ) 76 021 76 343 76 021 76 343 Informations supplémentaires Intérêts reçus (payés) (32 ) 64 89 288 Impôt sur le résultat reçu (payé) (1 363 ) (2 070 ) (4 122 ) (5 275 )





