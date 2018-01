Fonds conjoncturel de développement - Québec appuie l'initiative de la Commission scolaire des Sommets pour la concertation régionale intégrée en développement social







MAGOG, QC, le 11 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'appuyer la Commission scolaire des Sommets pour la mise en place d'une table de concertation en développement social. La table traitera d'enjeux entourant la petite enfance, la réussite éducative, la lutte contre la pauvreté et les saines habitudes de vie. Le Fonds conjoncturel de développement (FCD) administré par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) accorde une aide financière de 13 000 dollars pour soutenir ce projet.

Dans le cadre de sa tournée régionale en Estrie, le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, en a fait l'annonce en présence du ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. Luc Fortin, et du député d'Orford, M. Pierre Reid.

Citations :

« Cette initiative, émanant des milieux locaux, s'inscrit dans l'approche de notre nouvelle stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires où les régions sont désormais aux commandes. Grâce à la concertation des différents organismes locaux et régionaux, ce projet permettra de favoriser une meilleure utilisation des ressources afin d'améliorer la qualité de vie de la population estrienne. »

Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal

« Je suis très heureux que le gouvernement du Québec appuie ce projet mobilisateur. Je suis convaincu qu'il sera un exemple de concertation régionale intégrée et aura un effet d'entraînement auprès d'autres organismes de notre région afin de poursuivre l'amélioration des services en développement social en Estrie. »

Pierre Reid, député d'Orford

« Nous tenons à remercier le gouvernement du Québec pour cette aide financière qui contribuera à mettre sur pied la concertation régionale intégrée en développement social. Nous sommes convaincus qu'ensemble, les partenaires de cette nouvelle concertation régionale pourront s'unir et mettre à profit leurs expertises diversifiées pour contribuer au développement d'une population en santé, scolarisée et engagée. »

Dre Mélissa Généreux, directrice de la santé publique de l'Estrie du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, présidente du comité estrien pour les saines habitudes de vie et membre du comité de transition de la concertation régionale intégrée en développement social

Faits saillants :

et technologique. En 2016-2017, ce programme a permis d'investir plus de 3,2 millions de dollars dans différents projets sur le territoire québécois.

