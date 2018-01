Le don le plus important jamais effectué au profit de la santé mentale suscitera l'espoir chez tous les Canadiens







La santé mentale est la cause première d'invalidité dans le monde et elle affecte plus de 6,7 millions de Canadiens. Le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) a eu l'honneur de se voir confier un premier don de 100 millions de dollars au Canada, fonds qui sera consacré à définir les causes des troubles mentaux et de mettre au point les remèdes qui sauveront des vies et engendreront l'espoir. Il s'agit d'un don anonyme versé au plus grand centre universitaire canadien des sciences de la santé et spécialisé en santé mentale. Il a été remis dans l'esprit du service public et il est destiné à alimenter la découverte qui sauvera des vies et créera un changement social pour tous les Canadiens.

« Les problèmes complexes nécessitent des solutions complexes. Il nous faut investir dans la recherche fondamentale et l'innovation clinique qui amélioreront la santé des personnes et des populations à l'échelle locale, nationale et mondiale. Ce don transformera ceci en réalité, » a commenté Dre Catherine Zahn, présidente-directrice générale du CAMH.

Cet investissement servira à établir un Fonds de découvertes qui aidera le CAMH à intensifier ses efforts en vue de la transformation de la vie des personnes affectées d'un trouble mental. Ce Fonds de découvertes permettra au CAMH d'attirer des talents, d'explorer de grandes idées, d'assister de jeunes chercheurs et d'exploiter des données exposant les mystères du cerveau.

« J'ai la conviction que le CAMH est bien placé pour produire un impact qui modifiera le domaine de la recherche sur la santé mentale. J'ai pu voir les conséquences dévastatrices de maladies mentales sur les personnes et leurs familles ; je veux apporter un soutien à la nouvelle génération de chercheurs et de scientifiques pour qu'ils poursuivent les recherches qui transformeront directement les soins. Pour permettre des bonds en avant, ce don viendra en assistance à des recherches sujettes à de grands risques et de grandes récompenses, » a souligné le donateur.

« Nous sommes à tout jamais reconnaissants envers ce donateur pour avoir investi 100 millions de dollars en notre nom dans le but de générer des découvertes cliniques de premier rang mondial, et de doter certaines recherches où risques et récompenses sont élevés, mais qui d'habitude n'attirent pas les financements les plus importants, » a souligné Darrell Louise Gregersen, présidente-directrice générale de la Fondation du CAMH. « La philanthropie au CAMH est véritablement en train de changer l'avenir des troubles mentaux et d'apporter l'espoir à tous les Canadiens. »

Le Fonds de découvertes permettra au CAMH d'accomplir des percées remarquables dans un certain nombre de domaines prioritaires :

Développement des personnes : protéger et mettre sur rails la nouvelle génération de leaders scientifiques en début et en milieu de carrière.

: protéger et mettre sur rails la nouvelle génération de leaders scientifiques en début et en milieu de carrière. Nouvelles idées : favoriser la découverte et l'innovation se concentrant sur la compréhension des mécanismes des maladies, leur diagnostic efficace, les mises à l'essai ainsi que de nouvelles voies pour la prévision, la prévention et la guérison des maladies mentales.

: favoriser la découverte et l'innovation se concentrant sur la compréhension des mécanismes des maladies, leur diagnostic efficace, les mises à l'essai ainsi que de nouvelles voies pour la prévision, la prévention et la guérison des maladies mentales. Plate-forme de découvertes : investir dans le renforcement des données, des plates-formes de données et de l'analytique s'ouvrant sur la recherche du 21e siècle et la concrétisation des enseignements de cette recherche en pratiques cliniques.

Le Fonds de découvertes aura un effet percutant sur la capacité du CAMH à affronter les défis liés au diagnostic, à la prévention et au traitement des maladies mentales. Le Fonds va dynamiser la recherche au CAMH et au-delà, et il transformera l'avenir des soins de la santé mentale à l'échelle nationale et internationale.

Le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) est le plus grand centre hospitalier d'enseignement sur les maladies mentales et la toxicomanie au Canada ; c'est également l'un des premiers centres de recherches au monde dans ce domaine. Le CAMH associe soins cliniques, recherche, enseignement, élaboration de politiques et promotion de la santé pour contribuer à changer la vie des personnes affectées par des problèmes de santé mentale et de toxicomanie. Le CAMH est entièrement affilié à l'université de Toronto et c'est un centre collaborant à l'Organisation panaméricaine de la santé / Organisation mondiale de la santé. Pour davantage d'informations, suivez @CAMHnews sur Twitter





