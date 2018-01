eSports.Com - une grande plateforme eSports s'apprête à voir le jour







HAMBOURG, Allemagne, January 11, 2018 /PRNewswire/ --

Lancement sur le marché avec la couverture du match de Bundesliga Bayer Leverkusen vs. FC Bayern Munich

Avec un large périmètre publicitaire à l'occasion du match de Bundesliga Bayer Leverkusen vs. FC Bayern Munich qui aura lieu le 12 janvier 2018 (début du match à 20h30 CET), eSports.com va officiellement lancer sa nouvelle plateforme http://www.esports.com.

La nouvelle plateforme a des objectifs ambitieux : eSports.com veut devenir le plus grand portail eSports au monde. Un portail pour tous ceux et celles qui se disent gamers, qu'ils soient professionnels ou débutants. En commençant par un contenu de haute qualité, des statistiques, des informations sur certains événements et du streaming et en allant jusqu'au coaching et aux guides, toutes les informations importantes se trouvent sur eSports.com. À compter du deuxième trimestre 2018, eSports.com sera également l'un des premiers portails d'information de la planète sur lequel les joueurs pourront également envoyer du contenu et gagner de l'argent de manière transparente.

Il existe déjà des coopérations existantes, comme avec l'appstore Overwolf (http://www.overwolf.com), le club de handball THW Kiel et le championnat du monde Celebrity Darts, organisé par la chaîne de télévision allemande ProSieben - plus de détails et d'informations seront annoncés dans les semaines à venir.

La devise officielle du site eSports.com est l'ERT (« Esports Reward Token »), un jeton crypto, qui peut être directement acquis sur http://www.esports.com et qui est maintenant échangeable, après une ICO (« Initial Coin Offering ») réussie, sur les bourses de cryptomonnaies Coinexchange (http://www.coinexchange.io) et C-Cex (http://www.c-cex.com).

À l'aide de sa nouvelle plateforme, l'équipe eSports.com souhaite professionnaliser le monde en plein essor de l'eSport et faire de l'eSport un sport de renommée mondiale. Restez à l'écoute.

À propos d'eSports.com

eSports.com vise à être le plus grand portail eSports au monde. La plateforme proposera du coaching offert par des professionnels, des tournois de charité soutenus par des célébrités, des données statistiques complètes, une couverture en direct et elle souhaite faire passer le journalisme sportif, en termes d'eSports, au niveau supérieur. http://www.esports.com

Contact auprès des médias :

Bureau de presse eSports.com

c/o Gamblers First

Christian Prechtl

Am Fuchsberg 18A

21075 Hamburg, ALLEMAGNE

Tél. : +49-177-282-8111

E-mail : christian@gamblersfirst.com

Site Web : http://www.gamblersfirst.com

Communiqué envoyé le 11 janvier 2018 à 10:52 et diffusé par :