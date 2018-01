Cogeco publie son quatrième rapport de responsabilité sociale d'entreprise







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 11 jan. 2018) - Cogeco Inc. (TSX:CGO) et Cogeco Communications Inc. (TSX:CCA) ont annoncé aujourd'hui la publication de leur quatrième rapport de responsabilité sociale d'entreprise (RSE). Ce rapport, publié tous les deux ans, est réalisé selon les lignes directrices internationales de la Global Reporting Initiative (GRI). Le rapport fournit de l'information portant sur les initiatives des compagnies, leurs cibles et engagements, en plus de détailler les enjeux les plus pertinents liés à leur performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).

Quelques exemples de réalisations qui ont été accomplies durant la période couverte par ce rapport sont la mise en oeuvre de notre Code de conduite des fournisseurs et l'adoption progressive de celui-ci par nos principaux fournisseurs, le progrès important dans la réalisation de nos engagements en matière de RSE, dont la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre et l'intégration de toutes nos unités d'affaires dans le programme RSE avec l'ajout récent de Cogeco Média. De plus, au cours des deux dernières années, les Sociétés ont appuyé des organismes locaux par l'entremise de dons et commandites totalisant 6 millions $. Les efforts déployés pour être une bonne entreprise citoyenne ne sont pas restés inaperçus. Depuis quatre ans, Cogeco fait partie de l'indice social Jantzi, composé de 60 sociétés canadiennes respectant une série de critères généraux relatifs aux volets environnemental, social et de gouvernance.

« Notre programme de RSE a continué d'évoluer considérablement au cours des dernières années, et nous demeurons engagés à établir et à atteindre des cibles concrètes au fil du temps », souligne Louis Audet, président et chef de la direction de Cogeco inc. et Cogeco Communications inc. « La responsabilité sociale d'entreprise est dans nos fibres. Notre contribution à un monde meilleur est au coeur même de notre culture, et de chacun de nos employés. Ultimement, nous aspirons à aider le monde à se connecter, jour après jour, de façon durable. »

Pour en savoir davantage sur les engagements, les réalisations et les progrès de Cogeco inc. et Cogeco Communications inc. en matière de développement durable, le rapport 2017 est disponible sur le site web corporatif, à l'adresse suivante : http://corpo.cogeco.com/cgo/fr/profil-de-lentreprise/responsabilite-sociale-den/.

AU SUJET DE COGECO INC.

Cogeco inc. est une société de portefeuille diversifiée qui exerce ses activités dans les secteurs des communications et des médias. Par l'intermédiaire de sa filiale Cogeco Communications inc., Cogeco fournit à sa clientèle résidentielle et d'affaires des services Internet, de vidéo et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres bidirectionnels à large bande. Au Canada, Cogeco Communications inc. exerce ses activités sous le nom de Cogeco Connexion au Québec et en Ontario, et aux États-Unis, sous le nom d'Atlantic Broadband, dans 11 États longeant la côte Est, du Maine jusqu'en Floride. Par l'intermédiaire de Cogeco Peer 1, Cogeco Communications inc. fournit à sa clientèle commerciale une gamme de services de technologies de l'information (colocation, connectivité réseau, hébergement, informatique en nuage et services gérés) grâce à ses 16 centres de données, à son vaste réseau FastFiber Network® et à plus de 50 points de présence en Amérique du Nord et en Europe. Par l'intermédiaire de sa filiale Cogeco Média, Cogeco détient et exploite, à l'échelle du Québec, 13 stations de radio offrant une programmation variée et complémentaire destinée à un large éventail d'auditoires, ainsi que son agence de nouvelles, Cogeco Nouvelles. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX:CGO). Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont également inscrites à la Bourse de Toronto (TSX:CCA).

