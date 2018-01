Le géant commercial chinois Suning présente l'avenir de la distribution intelligente en lançant un livre blanc lors du CES 2018







LAS VEGAS, 11 janvier 2018 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Suning, la deuxième entreprise privée chinoise en termes de recettes et propriétaire d'une société de distribution Fortune Global 500, a publié un livre blanc à l'occasion du CES 2018, à Las Vegas, révélant l'avenir de la distribution intelligente.

« Smart Retail: The Third-time Transformation of Retail » (La distribution intelligente : la troisième transformation de la distribution) présente l'évolution de la distribution, de l'entreprise traditionnelle au commerce en ligne, et aujourd'hui la distribution intelligente. Il explique comment le modèle linéaire make-sell-consume sera remplacé par un modèle experience-buy-make, avec des innovations de technologie appliquée comme le « big data », l'intelligence artificielle (IA), la réalité augmentée (RA), la réalité virtuelle (RV) et les omnifilières en ligne/hors ligne (O2O), qui deviendront omniprésentes.

D'après Suning, cela permettra aux distributeurs d'anticiper, de réaliser et de dépasser les attentes des clients en proposant des biens et des services diversifiés et personnalisés selon différents scénarios de consommation. Une plateforme ouverte de distribution intelligente contribuera également à optimiser les structures des chaînes logistiques, à réduire les coûts de production, à accroître l'efficience et à renforcer les atouts économiques pour l'ensemble du secteur.

Le livre blanc a été lancé lors d'un forum « Created in China » coorganisé par Suning en collaboration avec l'Institut chinois de recherche sur l'électroménager. Cette manifestation a été organisée afin d'apporter sur le marché mondial des produits et des idées innovants provenant du secteur chinois de l'électroménager, et elle a permis à de grands fabricants et distributeurs de partager leur processus de création et de présenter les toutes dernières tendances en matière de technologie et de conception en provenance de Chine.

À l'occasion du lancement du livre blanc, M. Joshua Xiang, vice-président directeur de la recherche et du développement au Suning Commerce Group et directeur général de Suning Global Research, a déclaré : « L'avènement de la distribution intelligente répond au principe des quatre "Touts" : elle est pour Tout le monde, pour Tout, à Tout endroit, à Tout moment. Nous nous approchons d'un avenir dans lequel une technologie véritablement intelligente permettra aux clients de bénéficier de produits et de services personnalisés selon plusieurs scénarios, qu'il s'agisse d'étagères en libre-service intelligentes, de robots assistants pour les achats et de livraison par des drones. »

La propre stratégie de Suning en matière de distribution intelligente est axée autour de l'approvisionnement intelligent, de la vente intelligente, de services intelligents, d'une logistique intelligente et de types d'entreprises intelligents. Avec ce dernier, la pratique volontariste de la société consistant à intégrer sa présence en ligne et hors ligne lui a permis de rencontrer un grand succès, comme le montre l'augmentation spectaculaire de 321,23 pour cent en glissement annuel de son bénéfice net au cours des trois premiers trimestres de 2017. Cette stratégie vise à proposer une solution intelligente pour ouvrir une nouvelle ère dans l'impression 3D du secteur de la distribution et à stimuler le développement efficace des activités.

Montrer ses acquis en matière de ventes intelligentes et de services intelligents. Suning a créé l'une de ses boutiques « Biu » entièrement autonomes dans son stand au CES. Cinq de ces boutiques ont déjà été ouvertes à Nanjing, Shanghai, Beijing, Chongqing et Xuzhou. La reconnaissance faciale permet à quiconque de connecter sa carte de banque avec l'appli Suning Finance et d'accéder à l'intérieur de la boutique, où un guide d'achat Suning Smart Recommendation faisant appel à un analyse « big data » l'aide à prendre des décisions lors des achats. Grâce à la technologie RFID, les produits peuvent être payés en toute facilité en moins de 15 secondes.

« L'objectif de la distribution intelligente et des boutiques Biu de Suning n'est pas d'utiliser des machines pour remplacer le travail manuel, mais d'améliorer sans cesse l'expérience du consommateur », ajoute M. Xiang.

Lors du forum « Created in China », Suning a également annoncé la prochaine phase d'un partenariat stratégique avec Intel Corporation, dont le directeur général mondial pour la distribution, Jon Stine, est intervenu aux côtés de M. Xiang lors de cette manifestation. Les deux entreprises collaborent depuis 2009, et elles coopèrent aujourd'hui à la création d'un centre de données à la pointe du secteur, à l'amélioration de l'efficience opérationnelle sur le cloud et à l'optimisation de l'expérience utilisateur de l'IA, afin de créer un système innovant et un processus commercial pour la distribution intelligente et d'apporter un éclairage constructif et d'exercer une influence tant sur le secteur que sur la société mondiale.

-Fin-

A propos de Suning

Fondée en 1990, Suning est le plus grand distributeur omnifilière en Chine, avec d'importantes capacités commerciales et des technologies de pointe dans la distribution intelligente. Elle a connu une croissance spectaculaire de 321,23 pour cent en glissement annuel de son bénéfice net au cours des trois premiers trimestres de 2017, ce qui témoigne du succès de sa stratégie de distribution en ligne/hors ligne « O2O », conçue pour offrir aux consommateurs une expérience d'achat centralisée et sans heurts.

Suning compte plus de 1 500 boutiques traditionnelles axées sur la technologie sur près de 4 000 boutiques physiques dans plus de 600 villes en Chine et à l'étrangers. D'ici la fin de 2018, Suning entend ajouter 5 000 boutiques physiques supplémentaires à son portefeuille en plein essor, toutes connectées à sa présence en ligne. Outre la distribution, Suning a également des activités dans l'immobilier, les services financiers, les médias et divertissements, les sports et l'investissement.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.suningholdings.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/627295/Joshua_Xiang_Suning_Commerce.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/627294/Suning_Intel_strategic_cooperation.jpg

Communiqué envoyé le 11 janvier 2018 à 10:15 et diffusé par :